Пожар в общежитии на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы загорелось общежитие. Об этом РБК сообщили в столичном управлении МЧС.

По словам руководителя пресс-службы Евгения Бобылева, инцидент произошел в здании, расположенном по адресу: ул.Панфилова, д.18, корп. 2. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 21:01 мск.

Из горящего здания пожарные уже эвакуировали всех людей. Сведений о пострадавших не поступало.

На место происшествия прибыли 20 пожарных расчетов. К 21:53 мск пожар удалось локализовать, а затем и ликвидировать. Выяснилось, что горела одна из комнат на третьем этаже.

Причины возгорания уточняются.