Пожар в общежитии на северо-западе Москвы
Общество, 12 мая 2009, 23:13
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Пожар в общежитии на северо-западе Москвы
На северо-западе Москвы загорелось общежитие. Об этом РБК сообщили в столичном управлении МЧС.
По словам руководителя пресс-службы Евгения Бобылева, инцидент произошел в здании, расположенном по адресу: ул.Панфилова, д.18, корп. 2. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 21:01 мск.
Из горящего здания пожарные уже эвакуировали всех людей. Сведений о пострадавших не поступало.
На место происшествия прибыли 20 пожарных расчетов. К 21:53 мск пожар удалось локализовать, а затем и ликвидировать. Выяснилось, что горела одна из комнат на третьем этаже.
Причины возгорания уточняются.