Правительство России запретило семь анаболиков, использующихся как допинг в спорте

Кабмин России запретил ряд анаболиков, использующихся как допинг в спорте

Помимо анаболических стероидов в список запрещенных веществ попали психостимуляторы и фрагмент гормона роста. Всего запретили 12 веществ

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Правительство России внесло ряд анаболических стероидов и стимуляторов, применяющихся как допинг в спорте, в список запрещенных веществ. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В список включили семь анаболических стероидов:

атаместан (1-метиландроста-1,4-диен-3,17-дион);

андростандион (5альфа-андростан-3,17-дион);

6альфа-метил-андрост-4-ен-3,17-дион;

тестолактон (лактон 13-гидрокси-3-оксо-13,17-секоандроста-1,4-диен-17-овой кислоты);

трендион (тренавар, эстра-4,9,11-триен-3,17-дион);

форместан (4-гидроксиандрост-4-ен-3,17-дион);

хлорметиландростендиол (17метил-4-хлорандрост-4-ен-3,17-диол);

четыре психостимулятора:

ареколин (метил-1-метил-1,2,5,6-тетрагидропиридин-3-карбоксилат);

1,3-Диметилбутиламин (4-метилгептан-2-амин, ДМБА);

октодрин (6-метилгептан-2-амин, ДМГА);

2-Фенилпропан-1-амин;

а также фрагмент гормона роста — HGH Frag 176-191.

В сентябре 2022 года МВД России выступило с предложением внести в список сильнодействующих 12 веществ, которые используют спортсмены. Эту инициативу министерство разработало в рамках борьбы с допингом в российском спорте.

Эти вещества содержатся в биологически активных добавках и предтренировочных комплексах для повышения продуктивности тренировок.

Фрагмент гормона роста HGH Frag 176-191, в свою очередь, активно используется в спортивной среде, но значительно мощнее соматотропина, который находится в списке сильнодействующих веществ.