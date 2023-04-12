Кабмин России запретил ряд анаболиков, использующихся как допинг в спорте
Правительство России внесло ряд анаболических стероидов и стимуляторов, применяющихся как допинг в спорте, в список запрещенных веществ. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
В список включили семь анаболических стероидов:
- атаместан (1-метиландроста-1,4-диен-3,17-дион);
- андростандион (5альфа-андростан-3,17-дион);
- 6альфа-метил-андрост-4-ен-3,17-дион;
- тестолактон (лактон 13-гидрокси-3-оксо-13,17-секоандроста-1,4-диен-17-овой кислоты);
- трендион (тренавар, эстра-4,9,11-триен-3,17-дион);
- форместан (4-гидроксиандрост-4-ен-3,17-дион);
- хлорметиландростендиол (17метил-4-хлорандрост-4-ен-3,17-диол);
четыре психостимулятора:
- ареколин (метил-1-метил-1,2,5,6-тетрагидропиридин-3-карбоксилат);
- 1,3-Диметилбутиламин (4-метилгептан-2-амин, ДМБА);
- октодрин (6-метилгептан-2-амин, ДМГА);
- 2-Фенилпропан-1-амин;
а также фрагмент гормона роста — HGH Frag 176-191.
В сентябре 2022 года МВД России выступило с предложением внести в список сильнодействующих 12 веществ, которые используют спортсмены. Эту инициативу министерство разработало в рамках борьбы с допингом в российском спорте.
Эти вещества содержатся в биологически активных добавках и предтренировочных комплексах для повышения продуктивности тренировок.
Фрагмент гормона роста HGH Frag 176-191, в свою очередь, активно используется в спортивной среде, но значительно мощнее соматотропина, который находится в списке сильнодействующих веществ.