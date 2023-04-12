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SuperJob назвал группу россиян с наименьшими сложностями с поиском работы

SuperJob: россияне от 27 до 29 лет испытывают наименьшие трудности при поиске работы
Россиянам предпенсионного возраста труднее всех найти новое место работы, о проблемах при трудоустройстве также сообщали молодые люди до 20 лет
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Россияне в возрастной группе от 27 до 29 лет испытывают меньше всего сложностей с трудоустройством. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, (поступили в РБК).

Так, по просьбе сервиса соискатели оценили сложность поиска новой работы по шкале от 0 до 10. Средняя оценка россиян от 27 до 29 лет составила 5,1 балла.

С наибольшим числом трудностей при трудоустройстве сталкиваются россияне предпенсионного возраста (57—59 лет) — они поставили 8,4 балла.

Респонденты от 18 до 20 лет оценили сложности в среднем на 6,1 балла. При этом у девушек в этой возрастной группе показатель был выше, чем у молодых людей — 6,4 против 5,9 балла соответственно.

Женщины от 24 до 26 лет, напротив, чувствуют себя увереннее при трудоустройстве, чем мужчины — 5,4 против 6,1 балла.

В 2023 году соискатели в среднем оценивают сложности поиска нового места на 7 баллов из 10, что чуть ниже прошлогоднего показателя (7,3 балла). Однако в июле 2022 года показатель снизился до 6,4 балла.

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Опрос был проведен с 21 марта по 11 апреля в 642 населенных пунктах во всех округах России. В нем приняли участие 5 тыс. респондентов среди экономически активного населения старше 18 лет.

В середине февраля россияне заявили о готовности ждать более длительного ответа на отклик по вакансии от работодателей, если предложенная зарплата будет соответствовать уровню их ожидания.

Согласно данным, полученным в ходе опроса исследовательского центра «Зарплаты.ру» и онлайн-университета Skypro, треть респондентов готовы ждать ответ от работодателя более длительное время, если предложенная ежемесячная зарплата составит от 50 до 100 тыс. руб., 25% — от 100 до 150 тыс. руб., 16% — от 150 до 200 тыс. руб.

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