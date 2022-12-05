Барьер на входе: как решить главную проблему при трудоустройстве молодежи

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В 2021 году на фоне реализации принятых во время пандемии мер государственной поддержки в России наметилось снижение масштабов безработицы.

Однако, согласно данным, приведенным в Долгосрочной программе содействия занятости молодежи на период до 2030 года, уровень безработицы в группе молодежи 15–19 лет продолжил расти и составил в 2021 году 27,5%. А в возрастной группе 25–29 лет и 30–34 года в 2021 году он сохранялся выше значений 2019 года. Уровень безработицы молодежи в возрасте 15–24 года почти в три раза выше среднероссийского — фактически в этой категории не трудоустроен каждый второй.

С целью увеличения уровня занятости молодых людей в рамках Долгосрочной программы содействия занятости молодежи до 2030 года и национального проекта «Демография» реализуются федеральный проект «Страна мастеров» и проект по карьерному сопровождению молодежи. Оператором обоих проектов выступает Агентство развития навыков и профессий. Мы планируем, что в проектах примут участие более 36 тыс. молодых людей от 16 до 35 лет включительно, которые по итогам участия в проекте смогут официально трудоустроиться или же оказывать профессиональные услуги как самозанятые граждане или предприниматели. Разберемся, какие инструменты позволят достичь этого результата.

«Страна мастеров» помогает молодому человеку открыть собственное дело и получать от этого доход, который может быть как основным, так и дополнительным.

Благодаря поддержке наставника человек, у которого уже есть профессиональные навыки, может стать самозанятым или предпринимателем. Наставник помогает участнику проекта разобраться с нормативными вопросами режима налога на профессиональный доход, выстроить стратегию работы в рамках карьерного направления, а также выйти на востребованные по тому или иному виду деятельности платформы-агрегаторы. Менторы сопровождают молодых людей — дают консультации по продвижению, ценообразованию на услуги вплоть до получения подопечным первого заказа.

На сегодняшний день агентством отобрано более 300 наставников, 25% из которых самозанятые, индивидуальные предприниматели и руководители предприятий (юридических лиц) в более чем 50 профессиональных компетенциях. Партнерами инициативы выступают такие компании и платформы, как «Нетология», «Сбер», «Ярмарка мастеров», «Наймикс», «Профессионалы 4.0», «ВКонтакте», «Работа.ру», «Деловая среда». Все они предоставляют участникам доступ к своим тематическим вебинарам по SEO, бизнес-стратегиям, юнит-экономике.

Второй проект — карьерное сопровождение молодежи, включая развитие предпринимательских инициатив, — направлен на обеспечение занятости уязвимых категорий, в том числе NEET-молодежь — без образования или опыта работы. Это те, кто не получил аттестата об основном или среднем общем образовании, молодые многодетные родители, дети-сироты, граждане, уволенные с военной службы, и др. В данном проекте мы работаем адресно: обращаемся в центры поддержки молодежи, молодых семей, в центры психологической поддержки молодежи.

Среди областей, навыки по которым в проекте смогут освоить участники, — дизайн интерьера, бурение скважин, работа с маркетплейсами, поварское дело, сантехника и отопление, столярное дело. Регион самостоятельно определяет для себя наиболее актуальные направления и адаптирует программы обучения и профессиональные пробы под потребности местной экономики.

Куратор, в свою очередь, работает с мотивацией участников, помогает не останавливаться на полпути, проходить профпробы или программы подготовки. Мы просим региональных операторов проводить самостоятельно отбор кураторов из числа сотрудников организаций, которые занимаются социальной защитой населения, сопровождают людей, находящихся в конфликте с законом. Это могут быть психологи, педагоги — те, кто знают, как работать с определенными категориями людей.

Сейчас регионы определили порядка 500 центров реализации мероприятий проекта. Это учреждения профессионального образования: техникумы, колледжи.

Таким образом, к «Стране мастеров» могут присоединиться молодые люди, которые имеют профессиональный навык, не платят налог на профессиональный доход или не оформлены в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства. А проект по карьерному сопровождению молодежи из уязвимых социальных групп позволяет трудоустроиться тем, кто, как правило, выпадает из системы занятости в силу своего трудного жизненного положения.

Оба этих подхода позволяют решить главную проблему в занятости молодых людей из разных социальных групп — преодолеть барьер при входе на рынок труда.