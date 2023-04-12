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Суд в США приговорил россиянина к тюремному сроку за отмывание денег

Суд Портленда в США приговорил россиянина к тюремному сроку и штрафу за отмывание денег
Денис Дубников признан виновным в участии в сговоре с целью отмывания денег, ему назначили тюремный срок и штраф в $10 тыс. Он также будет должен соблюдать особые условия надзора
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Суд Портленда, американский штат Орегон, приговорил россиянина Дениса Дубникова к уже отбытому сроку тюремного заключения по делу об участии в сговоре для отмывания денег. Об этом говорится в материалах суда, передают ТАСС и «РИА Новости».

Помимо этого ему назначили штраф в $10 тыс.

Дубников также должен регулярно отмечаться в полиции, сдавать анализы на наркотики и предоставлять образцы ДНК при запросе властей США, говорится в материалах суда.

Россиянина задержали в ноябре 2021 года по запросу США. По словам его адвоката Аркадия Буха, 29-летнему россиянину отказали во въезде в Мексику и посадили его на самолет в Нидерланды. «Американские спецслужбы затолкали его в самолет в Голландию и отправили его туда, оплатив билет. То есть, по сути дела, просто похитили», — утверждал адвокат.

Сторона защиты указала на то, что Мексика имеет не такую идеальную экстрадиционную политику, как Нидерланды, откуда экстрадиция «гарантирована».

The Wall Street Journal писала, что американские власти обвиняли россиянина в отмывании денег в интересах группировки киберпреступников, которая называется Ryuk, а также в получении вознаграждения в размере $400 тыс. биткоинами.

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В августе 2022 года Нидерланды экстрадировали в США Дубникова. 17 августа он 
впервые предстал перед судом в Портленде, штат Орегон. Максимальное наказание, которое ему грозило — 20 лет лишения свободы.

Центр содержания под стражей округа Малтнома в Орегоне сообщил «РИА Новости», что Дубникову отказали в возможности выйти под залог.

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Виктория Громова Виктория Громова
США суд штраф тюремный срок россияне
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Подозреваемого в отмывании денег россиянина экстрадировали в США
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