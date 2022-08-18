Подозреваемого в отмывании денег россиянина экстрадировали в США
Нидерланды экстрадировали в США россиянина Дениса Дубникова, которого задержали в ноябре 2021 года по делу об отмывании денег, следует из сообщения Минюста США.
В среду Дубников впервые предстал перед судом в Портленде, штат Орегон. Начало судебного процесса с участием присяжных назначено на 4 октября. Максимальное наказание, которое ему грозит в случае признания вины — 20 лет лишения свободы.
Центр содержания под стражей округа Малтнома в Орегоне сообщил «РИА Новости», что Дубникову отказано в возможности выйти под залог.
По версии следствия, Дубников занимался отмыванием денег, полученных в качестве выкупа от жертв кибератак, среди которых были как физические лица, так и компании. В июле 2019 года, полагают следователи, Дубников таким образом скрыл источник получения более $400 тыс. Всего участники группировки, в которую он входил, отмыли не менее $70 млн.
Как утверждает в своем релизе Минюст, группировка использовала программное обеспечение под названием Ryuk. При его запуске на компьютере вредоносное ПО шифрует файлы, а также пытается удалить все резервные копии. За разблокировку мошенники требуют выкуп.
Дубникова задержали в ноябре 2021 года по запросу США. Его адвокат Аркадий Бух сообщал, что 29-летнему россиянину сначала отказали во въезде в Мексику, а затем посадили на самолет до Амстердама. «Американские спецслужбы затолкали его в самолет в Голландию и отправили его туда, оплатив билет. То есть, по сути дела, просто похитили», — утверждал защитник.
По его мнению, Нидерланды были выбраны из-за того, что у этой страны «практически стопроцентная статистика на экстрадицию в США».
Бух также утверждал, что россиянин не признал вину.