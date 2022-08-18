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Подозреваемого в отмывании денег россиянина экстрадировали в США

Нидерланды экстрадировали в США россиянина Дубникова, подозреваемого в отмывании денег
США считают Дениса Дубникова причастным к работе группировки кибермошенников, которые использовали вредоносное ПО для шифрования файлов на компьютерах жертв и требовали выкуп за разблокировку
Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Нидерланды экстрадировали в США россиянина Дениса Дубникова, которого задержали в ноябре 2021 года по делу об отмывании денег, следует из сообщения Минюста США.

В среду Дубников впервые предстал перед судом в Портленде, штат Орегон. Начало судебного процесса с участием присяжных назначено на 4 октября. Максимальное наказание, которое ему грозит в случае признания вины — 20 лет лишения свободы.

Центр содержания под стражей округа Малтнома в Орегоне сообщил «РИА Новости», что Дубникову отказано в возможности выйти под залог.

По версии следствия, Дубников занимался отмыванием денег, полученных в качестве выкупа от жертв кибератак, среди которых были как физические лица, так и компании. В июле 2019 года, полагают следователи, Дубников таким образом скрыл источник получения более $400 тыс. Всего участники группировки, в которую он входил, отмыли не менее $70 млн.

Адвокат сообщил детали задержания россиянина по запросу США в Нидерландах
Политика
Фото:David Inderlied / dpa / picture-alliance / ТАСС

Как утверждает в своем релизе Минюст, группировка использовала программное обеспечение под названием Ryuk. При его запуске на компьютере вредоносное ПО шифрует файлы, а также пытается удалить все резервные копии. За разблокировку мошенники требуют выкуп.

Дубникова задержали в ноябре 2021 года по запросу США. Его адвокат Аркадий Бух сообщал, что 29-летнему россиянину сначала отказали во въезде в Мексику, а затем посадили на самолет до Амстердама. «Американские спецслужбы затолкали его в самолет в Голландию и отправили его туда, оплатив билет. То есть, по сути дела, просто похитили», — утверждал защитник.

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По его мнению, Нидерланды были выбраны из-за того, что у этой страны «практически стопроцентная статистика на экстрадицию в США».

Бух также утверждал, что россиянин не признал вину.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
экстрадиция Нидерланды Минюст США отмывание денег кибератака
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