МВД предупредило о фейковых оповещениях о нарушении самоизоляции

Их рассылают гражданам через СМС. В оповещениях содержится требование оплатить штраф, в случае неоплаты на получателя обещают завести уголовное дело

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

СМС-оповещения о выявленных фактах нарушения режима самоизоляции, которые поступают гражданам, являются недостоверными, сообщило МВД России в Twitter.

О том, что такие оповещения начали приходить, следует из информации в соцсетях, говорится в посте министерства. В них также содержится призыв оплатить якобы начисленный штраф. В случае уклонения от уплаты на нарушителя будет заведено уголовное дело по ст. 236 УК России и ст. 6.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), говорится в разосланном сообщении, скриншот которого опубликовало МВД. Данные о нарушении режима карантина были получены путем геолокации, сказано в уведомлении.

«Данные сообщения не соответствуют действительности!» — отмечают в МВД.

Накануне о фальшивых уведомлениях с требованием заплатить штраф за нарушение самоизоляции сообщила компания Group-IB. Специалисты утверждают, что уведомления рассылались через СМС и мессенджеры и содержали, среди прочего, фамилию, имя и отчество получателя. Основанием для оплаты штрафа называлось несуществующее постановление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Штраф нужно было перевести на номер абонента в Красноярском крае.