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Пандемия коронавируса ,  
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Мэрия Москвы сообщила о первых штрафах магазинам за отсутствие разметки

По результатам проверки, 18 магазинов нарушили требования о разметке, введенные для того, чтобы жители города находились друг от друга на безопасном расстоянии
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве выписаны первые штрафы магазинам за нарушение требований разметки в условиях распространения коронавируса, сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, передает ТАСС.

Всего административные протоколы составлены в отношении 18 магазинов. Предприятия не соблюдали правила социального дистанцирования и не нанесли специальную разметку, которая бы помогла клиентам держаться друг от друга на безопасном расстоянии.

«Крайне важно, чтобы бизнес, в первую очередь продуктовые магазины, осознанно подошли к соблюдению эпидемиологических норм, предусмотренных на период карантина», — отметил глава департамента, добавив, что специальная разметка должна быть во всех торговых залах магазинов Москвы без исключений.

Он отметил, что проверки соблюдения торговыми точками требований разметки будут проходить постоянно.

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1 апреля президент Владимир Путин утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые устанавливают ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических мер. Для организаций штраф может составлять до 500 тыс. руб. В частности, если нарушение повлекло за собой причинение вреда здоровью или смерть человека, для ИП или должностных лиц штраф может составить до 500 тыс., для предприятий — до 1 млн руб.

Кроме того, ответственность предусмотрена и для физических лиц. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в Москве было зафиксировано четыре случая нарушения карантина гражданами с подтвержденной инфекцией. Всего с момента ужесточения ограничительных мер в столице было оштрафовано 30 человек.

Согласно закону, подписанному президентом, сумма штрафа для физических лиц может составлять от 15 тыс. до 40 тыс. руб. Если нарушение привело к серьезным последствиям, предельная сумма штрафа может вырасти до 300—400 тыс. руб.

По последним данным оперштаба, в Москве зафиксировано более 10,1 тыс. случаев заражения, из них 1306 — за последние сутки. Также за сутки в столице скончались 14 человек, общее количество жертв коронавируса в городе выросло до 72.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, штраф
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