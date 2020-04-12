Мэрия Москвы сообщила о первых штрафах магазинам за отсутствие разметки

По результатам проверки, 18 магазинов нарушили требования о разметке, введенные для того, чтобы жители города находились друг от друга на безопасном расстоянии

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве выписаны первые штрафы магазинам за нарушение требований разметки в условиях распространения коронавируса, сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, передает ТАСС.

Всего административные протоколы составлены в отношении 18 магазинов. Предприятия не соблюдали правила социального дистанцирования и не нанесли специальную разметку, которая бы помогла клиентам держаться друг от друга на безопасном расстоянии.

«Крайне важно, чтобы бизнес, в первую очередь продуктовые магазины, осознанно подошли к соблюдению эпидемиологических норм, предусмотренных на период карантина», — отметил глава департамента, добавив, что специальная разметка должна быть во всех торговых залах магазинов Москвы без исключений.

Он отметил, что проверки соблюдения торговыми точками требований разметки будут проходить постоянно.