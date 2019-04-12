В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Петербурге неизвестный застрелил местного предпринимателя. По данным СМИ, речь идет о Владимире Кулебакине, который занимался хостелами

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Убийца вошел в особняк Кулебакина на Полевой улице и трижды выстрелил бизнесмену в спину. Предприниматель умер в больнице, сообщает «Фонтанка». По данным издания, Кулебакин занимался гостиничным бизнесом — он имел отношение к десяткам объектов на Выборгском шоссе, а также Песочной и Полевой улицах.

Кулебакину было 68 лет, он судим за незаконный оборот запрещенных веществ, с 2015-го он судился с властями города и Росреестром из-за занятых участков и объектах, которые на них построили, отмечает «Фонтанка».

На сайте главного управления Следственного комитета по Петербургу сообщается, что 12 апреля неизвестный убил предпринимателя из огнестрельно​го оружия. Имя жертвы в СК не указали, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК («Убийство»).

Следователи опрашивают свидетелей и осматривают место преступления,