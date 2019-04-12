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Экс-лучшего сотрудника эстонской спецслужбы обвинили в работе на Россию
Владимира Куликова задержали 26 марта. Его подозревают в работе на российские спецслужбы
Фото: Larry Downing / Reuters

Полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала своего экс-сотрудника Владимира Куликова по подозрению в шпионаже в пользу Россию. В 1990-е гг он считался одним из лучших сотрудников КАПО. Данная информация была обнародована в ходе презентации ежегодника Полиции безопасности за 2018 год, сообщает Delfi.

Отмечается, что Куликов начала сотрудничать с российскими спецслужбами после ухода из КАПО на пенсию в 2012 году. После этого он стал работать тренером по дзюдо. Контакт с ним был установлен во время его приезда в Россию. 

Как уточняет Еrr.ee, гендиректор КАПО Арнольд Синисалу сказал, что Куликов был задержан 26 марта, в настоящее время он находится под арестом. Детали обвинения не раскрываются, поскольку расследование продолжается. 

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В Эстонии офицера Главного штаба арестовали за шпионаж в пользу России

Во время работы в КАПО Куликов был награжден орденом Орлиного креста. Один раз он признавался сотрудником года. 

В феврале суд приговорил к тюремному заключению за шпионаж в пользу России офицера Главного штаба Сил обороны Эстонии майора Дениса Метсаваса и его отца Петра Волина. Им назначили наказание в виде 15,5 и 6 лет тюрьмы соответственно. Postimees отмечает, что Метсавас сотрудничал со спецслужбой более десяти лет, а его отец — около пяти.

Арестованы они были в сентябре 2018 года. Майор имел доступ к секретным документами по развитию артиллерийских подразделений эстонских войск. Его отец, служивший в советское время в Пограничных войсках КГБ СССР, помогал установить контакт с ГРУ.

Автор: Александра Федотова
Теги: Эстония, шпионаж
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