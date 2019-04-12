Экс-лучшего сотрудника эстонской спецслужбы обвинили в работе на Россию

Владимира Куликова задержали 26 марта. Его подозревают в работе на российские спецслужбы

Фото: Larry Downing / Reuters

Полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала своего экс-сотрудника Владимира Куликова по подозрению в шпионаже в пользу Россию. В 1990-е гг он считался одним из лучших сотрудников КАПО. Данная информация была обнародована в ходе презентации ежегодника Полиции безопасности за 2018 год, сообщает Delfi.

Отмечается, что Куликов начала сотрудничать с российскими спецслужбами после ухода из КАПО на пенсию в 2012 году. После этого он стал работать тренером по дзюдо. Контакт с ним был установлен во время его приезда в Россию.

Как уточняет Еrr.ee, гендиректор КАПО Арнольд Синисалу сказал, что Куликов был задержан 26 марта, в настоящее время он находится под арестом. Детали обвинения не раскрываются, поскольку расследование продолжается.

Во время работы в КАПО Куликов был награжден орденом Орлиного креста. Один раз он признавался сотрудником года.