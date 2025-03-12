Журналистку Кеворкову освободили в зале суда

Военный суд приговорил журналистку Надежду Кеворкову к штрафу в размере 600 тыс. руб. по делу об оправдании терроризма. Обвинение просило назначить ей шесть лет заключения. Обвиняемая частично признала вину

Надежда Кеворкова (Фото: Юлия Морозова / Reuters)

Судья 2-го Западного окружного военного суда Роман Владимиров признал журналистку и писательницу Надежду Кеворкову виновной в оправдании терроризма по каждому из эпизодов, но вместо срока в колонии назначил ей штраф 600 тыс. руб. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

Ранее в среду прокурор потребовал назначить обвиняемой шесть лет заключения в колонии.

Судья постановил освободить Кеворкову из-под стражи в зале суда.

По первому эпизоду, в котором, как считает следствие, Надежда Кеворкова оправдала деятельность запрещенного и признанного в России террористическим движения «Талибан», адвокаты журналистки попросили не назначать ей наказание, связанное с лишением свободы. По второму эпизоду, в котором Кеворкова процитировала слова своего погибшего друга Орхана Джемаля, сторона защиты просила оправдать журналистку.

В последнем слове Надежда Кеворкова частично признала вину. Она согласилась, что в публикации про «Талибан» присутствует формальный состав преступления. Однако, как рассказала Кеворкова, при написании поста она опиралась на позицию российской власти, которая на официальном уровне взаимодействует с представителями движения, и у нее не было намерений оправдывать терроризм. Про публикацию с текстом Орхана Джемаля Надежда Кеворкова сказала, что «просто хотела почтить память своего друга».

Кеворкова была задержана в мае 2024 года. 6 мая в ее квартире прошел обыск, после чего ее доставили в Следственный комитет, где предъявили обвинение в оправдании терроризма из-за двух постов в личном телеграм-канале, опубликованных в 2018 и 2020 годах. Первый был перепечаткой текста Орхана Джемаля о теракте в Нальчике 2005 года, во втором журналистка писала о запрещенном в России движении «Талибан», добившемся освобождения своих представителей.

7 мая 2024 года по ходатайству следствия, несмотря на многочисленные личные поручительства, Надежду Кеворкову отправили в СИЗО на два месяца. С тех пор арест продлевали семь раз, в последний — до 10 мая 2025 года. Поручительства за журналистку подписали писатель Александр Проханов, журналист Максим Шевченко, правозащитница Ева Меркачева, юрист Екатерина Гордон, а также президент Ассамблеи исламского бизнеса Марат Кабаев.

3 мая прошлого года Росфинмониторинг внес журналистку в список террористов и экстремистов.

Как прошло судебное разбирательство

Судебный процесс занял три заседания, два из которых были по существу. На заседании 10 марта выступили родственники, коллеги и друзья журналистки, единодушно охарактеризовавшие ее как настоящую христианку, большого профессионала и щедрого человека, который всегда помогал людям и осуждал терроризм и экстремизм. Они объяснили, что Кеворкова тяжело переживала убийство своего друга Орхана Джемаля в Центральноафриканской республике в 2018 году и на этом фоне спустя полтора месяца после смерти военного журналиста процитировала его текст в личном телеграм-канале.

«Тогда она все время плакала и, на мой взгляд, не отдавала себе отчета. Она была чернее земли, и все, что касалось его текстов и стихов, она воспринимала как сакральный святой объект», — описывал состояние журналистки ее бывший муж журналист Максим Шевченко. Слова Шевченко подтвердила вдова Орхана Джемаля журналистка Ирина Гордиенко, которая тоже выступила свидетелем по делу.

На заседании 12 марта были допрошены эксперт-психолог Василий Румянцев и оперуполномоченный Центра по противодействию экстремизму (центр «Э») Максим Брицын, обнаружившие в постах Кеворковой признаки оправдания терроризма.

Сотрудник центра «Э» рассказал, что проводил мониторинг социальных сетей и изучал материалы, которые «попадают под определение экстремистской и террористической деятельности». Ему сообщили, что в телеграм-канале Кеворковой «может быть такая информация», и он провел в отношении нее оперативные мероприятия. «В одной из публикаций там про «Талибан» (террористическое движение запрещено в России) был момент, в другой — про оправдание вооруженного мятежа в Нальчике, а в третьей уже ничего не содержалось», — пересказал Брицын.

В ходе допроса оперативника адвокат Ахильгов спрашивал также, составлял ли он рапорт на сына Кеворковой журналиста Василия Полонского, который есть в материалах дела. По словам Ахильгова, в нем сказано, что «Василий Полонский сотрудничает со спецслужбами Запада, с иноагентами и нежелательными организациями». В документе содержится «фактически обвинение в госизмене», добавил он. Оперативник ответил, что не делал этого, но после оговорился — он не помнит, какие конкретно составлял материалы, так как их было много. Дальнейшие вопросы по этому рапорту судья Владимиров снял, посчитав, что они не связаны с делом.

Надежда Кеворкова родилась в Москве 25 октября 1958 года. Окончила исторический факультет МГУ им. Ломоносова. Журналистикой начала заниматься в 1988 году, начав вместе с Александром Огородниковым издавать альманах «Бюллетень христианской общественности», а затем — газету «Вестник христианской демократии». С 1992 года работала в православной гимназии «Радонеж». В 1997–2002 годах — постоянный обозреватель журнала «НГ-Религии». В 1998 году была специальным корреспондентом «Независимой газеты» в США. Работала репортером в Ливане, Афганистане, Пакистане, Иране, Ираке, Турции, Судане, Сирии, секторе Газа и на Северном Кавказе. В разное время работала обозревателем на телеканале Russia Today, писала для «Независимой газеты», «Новой газеты», «Газеты», «Огонька», «Русского Newsweek». Была автором и ведущей документального сериала «Джихад русской литературы». Кеворкова — автор нескольких книг о Палестине и Иерусалиме.

Как в России оценивают «Талибан»

Россия внесла «Талибан» и еще 14 организаций в список террористов в 2003 году. Верховный суд обосновал это так: «На территории Российской Федерации в последние годы все более активно функционируют организации, созданные в целях осуществления террористической деятельности либо признающие возможность использования террора как формы политической борьбы». Конкретно про «Талибан» в решении было сказано, что это «экстремистское исламское движение» «поддерживает связи с незаконными вооруженными формированиями» в Чечне и «в своей деятельности использует методы террора».

Политические контакты с представителями движения российские официальные лица поддерживали и до 2021 года, когда «Талибан» установил контроль почти над всей территорией Афганистана. Для того чтобы они могли быть признаны как официальные власти, Россия и другие страны выдвинули несколько условий: соблюдать права человека (в первую очередь женщин) и создать этнополитически инклюзивное правительство. Эти условия талибы не выполнили. Тем не менее официальные контакты с ними продолжаются.

27 мая 2024 года российские МИД и Минюст доложили президенту Владимиру Путину, что движение можно исключать из черного списка. Ведомства указали, что «Талибан» контролирует всю территорию Афганистана и является там реальной властью. Президент, комментируя эту идею, сказал, что отношения с Кабулом «выстраивать как-то надо», хотя «в Афганистане есть проблемы, они безусловные, они всем хорошо известны».

В прошлом году делегация талибов приняла участие в ПМЭФ. А в конце года президент Путин подписал закон, который создает механизм исключения организаций из списка террористических, что сделает возможным и исключение «Талибана». Согласно закону запрет деятельности может быть временно приостановлен по решению суда на основании заявления генпрокурора при наличии данных о том, что такая организация прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма.