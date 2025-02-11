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Театральное дело ,  
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Драматурга Светлану Петрийчук этапировали из СИЗО «Печатники»

Сюжет
Театральное дело
Светлана Петрийчук
Светлана Петрийчук (Фото: Станислав Крсильников / ТАСС)

Драматурга Светлану Петрийчук, осужденную на шесть лет колонии по делу о пьесе «Финист Ясный Сокол», этапировали в женскую колонию из СИЗО № 6 «Печатники» в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале «Это дело Петрийчук».

«Сегодня ранним утром Свету после 649 дней в СИЗО-6 «Печатники» отправили по этапу. Место этапирования неизвестно, как и всегда. Как только появляется информация о входе в колонию, сразу опубликую ее здесь», — сообщается в посте, который ведет супруг драматурга, режиссер Юрий Шехватов.

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СИЗО № 6 располагается по адресу: г. Москва, улица Шоссейная, дом 92. Это единственный в столице женский следственный изолятор, известный в народе под названием «Печатники», действующий с 1987 года. Раньше по данному адресу размещался женский лечебно-трудовой профилакторий № 4.

8 июля 2024 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил Светлану Петрийчук и другого драматурга — Евгению Беркович — к шести годам колонии общего режима каждую по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). По версии следствия, в постановке спектакля «Финист Ясный Сокол» (проект независимого театра «Дочери СОСО») о женщинах, решивших выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию, «содержатся признаки оправдания и пропаганды террористической деятельности». Также суд запретил девушкам в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Евгения Беркович отбывает наказание в ИК-3 Костромской области.

При постановке режиссеры использовали реальные приговоры и протоколы допросов таких женщин в России, Казахстане и Узбекистане, включая дело Варвары Карауловой, которая в мае 2015 года пыталась попасть на подконтрольную «Исламскому государству» (также ИГИЛ, ИГ, запрещенная в России террористическая организация) территорию Сирии, но была задержана в Турции и впоследствии отправлена в Россию.

В 2022 году спектакль победил в двух номинациях в рамках театральной премии «Золотая маска» и получил премии за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы.

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Теги
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