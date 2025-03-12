СК назвал причину задержания директора нижегородского филиала РАНХиГС

Александра Парамонова и его подчиненных заподозрили во взятках за поступление, проставлении оценок при отсутствии на занятиях, выдаче дипломов без фактического обучения, сообщил СК. Силовики пришли к нему домой в пять утра

Александр Парамонов (Фото: Президентская академия)

Директора Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС — Александра Парамонова и его подчиненных подозревают в получении взятки в размере более 1 млн руб., сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

По версии следствия, в 2019–2025 годах Парамонов «организовал и возглавил преступную группу с иными должностными лицами образовательного учреждения» и брал взятки за оформление документов о поступлении, проставление положительных оценок при отсутствии на занятиях и выдачу дипломов о высшем и среднем образовании без фактического обучения.

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В частности, от одного из студентов директор нижегородского филиала РАНХиГС и его подчиненный получили более 1 млн руб. за содействие в обучении без сдачи зачетов и экзаменов, а также выдачу документа об окончании учебного заведения. Эти денежные средства были распределены между подозреваемыми, уточнили следователи.

СК возбудил дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), которая предусматривает максимальное наказание 15 лет лишения свободы.

«Фигуранты задержаны. В ближайшее время следователем СК России им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — говорится в сообщении. В СК не назвали имен и должностей других фигурантов. У двух подозреваемых прошли обыски по месту работы и жительства.О задержании директора нижегородского филиала РАНХиГС днем сообщил источник РБК, а также местные издания «В городе N» и NewsNN со ссылкой на телеграм-канал «Опер пишет». По данным собеседника РБК, силовики пришли домой к Парамонову в пять утра.

Парамонов возглавляет Нижегородский институт управления РАНХиГС с 2019 года. Он также является депутатом законодательного собрания Нижегородской области от фракции «Единая Россия». Ранее возглавлял фракцию партии в городской думе Дзержинска. В 2020 году его наградили медалью «За заслуги перед Отечеством II степени».