Дума одобрила запрет посуточной аренды квартир без счетчиков
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает запрет сдавать жилье посуточно, если там отсутствуют счетчики. Мера будет действовать для аренды как для физических, так и юридических лиц.
Согласно тексту законопроекта, собственник может сдавать жилье в аренду «при условии обеспечения соблюдения прав и законных интересов соседей, <...> требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах».
Также арендодатель должен соблюдать требования к использованию общедомового пространства. Если же аренда будет нарушать права других жильцов, они могут обратиться в суд.
Законопроект в Госдуму внесло правительство России в сентябре прошлого года, в ноябре его одобрили в первом чтении.
Как объяснил инициативу первый заместитель главы думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев: «За шум, беспорядки, повреждение общего имущества будут нести ответственность не только посуточные жильцы, но и сам собственник такого помещения» (цитата по ТАСС).
Объясняя необходимость поправки о счетчиках, член профильного комитета Госдумы Сергей Колунов говорил, что «если нет приборов учета, а у тебя арендаторы всем пользуются, то бремя так или иначе ложится на других через ежемесячные начисления».
Опрошенные РБК юристы говорили, что поправки, касающиеся счетчиков, «вызывает определенные вопросы» и могут привести к ограничению прав собственников. Они напоминали, что установка счетчиков и так обязательна по закону, а собственники могут не только сдавать квартиру в аренду, но и просто приглашать к себе гостей пожить на некоторое время.
Кроме того, даже члены семьи собственника, проживающие вместе с ним, могут быть зарегистрированными по другому адресу, добавляли юристы. По мнению доцента департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Игоря Семеновского, если поправки, касающиеся счетчиков, будут приняты, то «часть собственников квартир окажутся ограничены в своих правах ими свободно распоряжаться по такому формальному основанию».
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