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Общество ,  
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Дума одобрила запрет посуточной аренды квартир без счетчиков

Госдума поддержала законопроект о запрете посуточной сдачи жилья без счетчиков
Дума во втором чтении приняла законопроект о запрете сдачи жилья в аренду, в том числе посуточно, если в нем нет счетчиков. Также собственник будет нести ответственность за соблюдение прав соседей
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает запрет сдавать жилье посуточно, если там отсутствуют счетчики. Мера будет действовать для аренды как для физических, так и юридических лиц.

Согласно тексту законопроекта, собственник может сдавать жилье в аренду «при условии обеспечения соблюдения прав и законных интересов соседей, <...> требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах».

Также арендодатель должен соблюдать требования к использованию общедомового пространства. Если же аренда будет нарушать права других жильцов, они могут обратиться в суд.

Юристы заявили о вопросах из-за идеи запретить сдачу жилья без счетчиков
Общество
Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

Законопроект в Госдуму внесло правительство России в сентябре прошлого года, в ноябре его одобрили в первом чтении.

Как объяснил инициативу первый заместитель главы думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев: «За шум, беспорядки, повреждение общего имущества будут нести ответственность не только посуточные жильцы, но и сам собственник такого помещения» (цитата по ТАСС).

Объясняя необходимость поправки о счетчиках, член профильного комитета Госдумы Сергей Колунов говорил, что «если нет приборов учета, а у тебя арендаторы всем пользуются, то бремя так или иначе ложится на других через ежемесячные начисления».

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Опрошенные РБК юристы говорили, что поправки, касающиеся счетчиков, «вызывает определенные вопросы» и могут привести к ограничению прав собственников. Они напоминали, что установка счетчиков и так обязательна по закону, а собственники могут не только сдавать квартиру в аренду, но и просто приглашать к себе гостей пожить на некоторое время.

Кроме того, даже члены семьи собственника, проживающие вместе с ним, могут быть зарегистрированными по другому адресу, добавляли юристы. По мнению доцента департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Игоря Семеновского, если поправки, касающиеся счетчиков, будут приняты, то «часть собственников квартир окажутся ограничены в своих правах ими свободно распоряжаться по такому формальному основанию».

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Госдума законопроект аренда жилья счетчики
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