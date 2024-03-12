В Киргизии объявили в розыск главу российской Capital Group Павла Тё

Павел Тё (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Государственный комитет национальной безопасности Киргизии объявил в розыск российского предпринимателя, председателя совета директоров одной из крупнейших российских девелоперских компаний Capital Group Павла Тё, сообщает местное деловое издание Tazabek.

Предпринимателя обвиняют в финансировании организованной преступной группировки и связях с «ворами в законе», в частности, с Камчы Асанбеком (Кольбаевым), которого в прошлом октябре убили при задержании в Бишкеке. Как сообщали в ГКНБ, операцию проводили в рамках расследования против членов ОПГ, которых обвинили в незаконном завладении имуществом предпринимателей в особо крупном размере. Кольбаев, по данным ведомства, был причастен к убийству другого криминального авторитета Чынгыза Джумагулова.

По утверждению ГКНБ, Павел Тё установил связь с Кольбаевым и его «крестным отцом», членом ОПГ Азимом Роем для обеспечения поддержки и покровительства на территории Кыргызстана. Бизнесмен оказывал финансовую помощь в строительстве объектов недвижимости Кольбаева, считает ведомство.

Тё заочно арестовали и объявили в международный розыск.

РБК направил запрос в Capital Group.

Capital Group — одна из крупнейших российских девелоперских компаний, она работает с начала 1990-х годов.

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