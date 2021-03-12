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Москва отчиталась о падении в два раза смертности от COVID в феврале

В феврале в Москве умерли от COVID почти в два раза меньше людей, чем в январе. Пик заражений в столице фиксировали в ноябре-декабре. Смертность от коронавируса покрывает всю избыточную смертность в первые два месяца этого года
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Количество смертей от коронавирусной инфекции в Москве в феврале  снизилось более чем в два раза по сравнению с январем этого года, следует из данных, опубликованных Департаментом здравоохранения столицы.

Превышение числа смертей в январе по сравнению с тем же периодом прошлого года составило 5 434 случая, а в феврале — 2 677 случаев. Рост числа смертей по сравнению с прошлым годом составил в январе 49%, в феврале — 27%.

COVID-19 в январе в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 588 случаях, а в феврале — 3 113.

«Таким образом, смертность от коронавируса покрывает всю избыточную смертность в первые два месяца этого года», — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что рекордные значения числа заболевших были зафиксированы в ноябре и декабре 2020 года, превысив весенний пик на 18% в декабре и на 15% в ноябре. Снижение смертности отстает на несколько недель от пика заболеваний коронавирусом, подчеркивается в сообщении.

В декабре смертность в Москве выросла на 56% из-за COVID-19
Общество
Фото:Кирилл Брага / РИА Новости

Всего в январе в Москве умерли 16 347 человек, на 199 меньше, чем в декабре. В феврале снижение по отношению к январю составило 3 806 человек — зарегистрировано 12 541 случаев смерти.

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COVID как основная причина смерти был признан в январе в 5 038 случаях, в феврале — в 2 340. «В их числе и те случаи, когда при отрицательном тесте (как при жизни, так и посмертно), по результатам патологоанатомического исследования и анализа клинических признаков причиной смерти был установлен коронавирус. Таким образом, к ковиду отнесены все, даже спорные случаи», — подчеркнули в департаменте.

Еще 550 человек в январе и 773 человека в феврале умерли от других причин, но с сопутствующим ковидом. Коронавирус оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 265 и 377 случаях соответственно.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В феврале 2021 года Росстат сообщил, что общее число зарегистрированных умерших с COVID-19, для которых коронавирус стал как основной, так и косвенной причиной смерти, за апрель—декабрь 2020 года достигло 162 249 человек. По предварительным данным статведомства, общая смертность в России по итогам 2020 года возросла на 18% в годовом выражении, или на 323,8 тыс. человек, достигнув 2,124 млн умерших.

В январе 2021 года число умерших россиян с COVID-19 составило 37 107 человек, сообщил Росстат. Оющее число умерших россиян с коронавирусом с начала пандемии таким образом достигло 200 432 человек.

Автор
Владислав Гордеев
смертность коронавирус Москва
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