Москва отчиталась о падении в два раза смертности от COVID в феврале

В феврале в Москве умерли от COVID почти в два раза меньше людей, чем в январе. Пик заражений в столице фиксировали в ноябре-декабре. Смертность от коронавируса покрывает всю избыточную смертность в первые два месяца этого года

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Количество смертей от коронавирусной инфекции в Москве в феврале снизилось более чем в два раза по сравнению с январем этого года, следует из данных, опубликованных Департаментом здравоохранения столицы.

Превышение числа смертей в январе по сравнению с тем же периодом прошлого года составило 5 434 случая, а в феврале — 2 677 случаев. Рост числа смертей по сравнению с прошлым годом составил в январе 49%, в феврале — 27%.

COVID-19 в январе в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 588 случаях, а в феврале — 3 113.

«Таким образом, смертность от коронавируса покрывает всю избыточную смертность в первые два месяца этого года», — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что рекордные значения числа заболевших были зафиксированы в ноябре и декабре 2020 года, превысив весенний пик на 18% в декабре и на 15% в ноябре. Снижение смертности отстает на несколько недель от пика заболеваний коронавирусом, подчеркивается в сообщении.