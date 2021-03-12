Бывший замминистра финансов Сторчак перешел на работу в «ВЭБ»

Сергей Сторчак (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Сергей Сторчак, которого премьер-министр Михаил Мишустин 3 марта освободил от должности заместителя министра финансов, выходит на работу в «ВЭБ.РФ». Об этом сам Сторчак сообщил РБК.

Он уточнил, что выйдет на работу в должности старшего банкира. Источник ТАСС сообщал, что Сторчак начнет работать на новом месте 15 марта.

Мишустин подписал распоряжение об отставке Сторчака с формулировкой «в связи с переходом на другую работу». Тогда точной информации о новом месте работы Сторчака не было.

В июне 2019 года Сергею Сторчаку исполнилось 65 лет. Этот возраст является предельным для нахождения на госслужбе, однако для заместителя министра он мог быть продлен.

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