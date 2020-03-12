Спецполиция нашла на патронном заводе в Подмосковье алкоголь на ₽500 млн

Сотрудники спецполиции обнаружили подпольные производства и склады контрафактного алкоголя в Подмосковье. Одна из баз находилась на территории патронного завода в Подольске, а другая — по соседству с полицией Чехова

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Сотрудники межмуниципального управления МВД по закрытым административно-территориальным образованиям на особо важных и режимных объектах «Власиха» обнаружили подпольные цеха по производству контрафактного алкоголя в подмосковных Подольске и Чехове, а также в Переславле-Залесском Ярославской области. Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Московской области, информацию подтвердил другой источник в главке.

По информации собеседников РБК, на складах хранились бутылки с поддельным алкоголем премиальных марок на сумму более полмиллиарда рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 327.1 УК (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование) и по ст. 322.1 УК (организация незаконной миграции).

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

Алкогольный цех на военном заводе

Источник РБК в ГУ МВД по Московской области рассказал, как началось это дело. «Сотрудники спецполиции расследовали уголовное дело о тяжком причинении вреда здоровью (ст. 111 УК), — сообщил он. — Приезжий из Таджикистана нанес ножевые ранения двум гражданам Узбекистана». Это произошло в феврале на территории расположенного в Подольске Климовского специализированного патронного завода, где все трое нелегально работали. «Предприятие является режимным объектом и входит в зону ответственности спецполиции», — пояснил собеседник РБК (статус режимного объекта запрещает предприятию сдавать помещения в аренду).