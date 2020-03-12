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Спецполиция нашла на патронном заводе в Подмосковье алкоголь на ₽500 млн

Сотрудники спецполиции обнаружили подпольные производства и склады контрафактного алкоголя в Подмосковье. Одна из баз находилась на территории патронного завода в Подольске, а другая — по соседству с полицией Чехова
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Сотрудники межмуниципального управления МВД по закрытым административно-территориальным образованиям на особо важных и режимных объектах «Власиха» обнаружили подпольные цеха по производству контрафактного алкоголя в подмосковных Подольске и Чехове, а также в Переславле-Залесском Ярославской области. Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Московской области, информацию подтвердил другой источник в главке.

По информации собеседников РБК, на складах хранились бутылки с поддельным алкоголем премиальных марок на сумму более полмиллиарда рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 327.1 УК (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование) и по ст. 322.1 УК (организация незаконной миграции).

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

Алкогольный цех на военном заводе

Источник РБК в ГУ МВД по Московской области рассказал, как началось это дело. «Сотрудники спецполиции расследовали уголовное дело о тяжком причинении вреда здоровью (ст. 111 УК), — сообщил он. — Приезжий из Таджикистана нанес ножевые ранения двум гражданам Узбекистана». Это произошло в феврале на территории расположенного в Подольске Климовского специализированного патронного завода, где все трое нелегально работали. «Предприятие является режимным объектом и входит в зону ответственности спецполиции», — пояснил собеседник РБК (статус режимного объекта запрещает предприятию сдавать помещения в аренду).

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На допросах участники конфликта рассказали о складах с алкоголем в Чехове и Переславле-Залесском, а также о том, что на территорию патронного завода, где этот алкоголь производился, рабочих-мигрантов привозили в кузовах опечатанных автомобильных фур, в которых, согласно транспортным накладным, находились продукты. «Работали по ночам, питание для мигрантов загружали через крышу ангара, — рассказал РБК источник. — Днем все склады были опечатаны, рабочие проживали там неделями».

По словам собеседников РБК, со склада на патронном заводе сотрудники Росалкогольрегулирования вывезли около 50 фур алкогольной продукции.

Зимой на складе в Подольске проводилась проверка 2-й прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Московской области. Руководил проверкой первый заместитель прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Московской области Денис Паршунин, отметил источник.

РБК направил запрос в прокуратуру с просьбой сообщить результаты проверки.

Климовский специализированный патронный завод выпускает патроны к пистолетам разных систем и к автоматам Калашникова. На сайте предприятия говорится, что среди его заказчиков — ФСБ, Министерство обороны, спортивные учреждения и общества охотников, часть изделий отправляется на экспорт. В 2008 году заводу было присвоено имя председателя КГБ СССР Юрия Андропова.

Склад под окнами начальника полиции

Еще один склад с алкоголем спецполиция обнаружила в подмосковном Чехове. По словам источника РБК, ангар, где хранились бутылки с контрафактным виски Chivas Regal, коньяком Remy Martin, водкой Beluga и другими напитками известных брендов, находился фактически под окнами кабинета начальника местного отделения полиции. «На чеховском складе мигранты не проживали, они приходили туда каждое утро на работу», — рассказал источник. Склад расположен на территории Чеховского регенератного завода, по соседству с комплексом зданий, где находятся отделы полиции и Следственного комитета. Кроме палет с алкоголем на складе обнаружили рулоны с акцизными марками и этикетками.

Из допросов участников конфликта с поножовщиной ясно, что на складе в Чехове работали около 60 мигрантов, говорит источник РБК в ГУ МВД. «Фуры с контрафактным алкоголем разгружали в дневное время под окнами полиции», — сообщил он.

Глава ОВД по городскому округу Чехов Андрей Борисенко не ответил на звонки РБК. Источник в ГУ МВД по Московской области сообщил, что дело находится на контроле руководителя областной полиции Виктора Паукова.

Автор: Дмитрий Серков
Теги: МВД, алкоголь, контрафакт, Росалкогольрегулирование, Прокуратура
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