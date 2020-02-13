Россияне стали покупать больше алкоголя в маленькой таре

Почему стали покупать больше алкоголя

Позитивная динамика продаж связана с ростом потребительского спроса и расширением ассортимента алкоголя, доступного покупателям, поясняет руководитель группы по работе с алкогольными клиентами Nielsen в России Алла Петросян. По ее словам, ассортимент растет, в том числе, из-за того, что меняется модель потребления. Россияне стали более разборчивы при выборе алкоголя, активно пробуют новые категории напитков и экспериментируют со вкусами. Из-за этого в 2019 году даже немного выросла средняя цена за литр алкоголя: новые категории, как правило, стоят дороже, говорит Петросян.

Джин и текила растут двузначными темпами уже не первый год, хотя это и не самые массовые категории алкогольных напитков, отмечает Петросян. По ее словам, это связано с тем, что в этих сегментах появляется более доступная для потребителей продукция и развиваются локальные игроки. Кроме того, на спросе отразилось и сдерживание цен: в 2019 году цена литра виски изменилась всего на 0,2%, а джин подешевел на 1,5%.

Косарев из СПАП рост продаж джина и виски объясняет изменениями вкусов потребителей: молодое поколение пьет меньше водки в чистом виде и предпочитает алкогольные коктейли. «На фоне моды на коктейли сегодня нарастает потребление крепких алкогольных напитков, которые в них используются — это в том числе водка, но особенно джина, виски и текилы», — говорит Косарев.

Почему растут продажи алкоголя в маленьких бутылках

Еще один тренд, который отмечает Nielsen — возросший интерес потребителей к алкоголю в маленьких бутылках объемом менее 0,5 л — его чаще всего продают в прикассовой зоне магазинов. Продажи этой продукции растут быстрее средних темпов рынка — в 2019 году рост в натуральном выражении составил 13,2% и 14,4% в денежном. Доля небольших форматов упаковок увеличивается в наиболее значимых категориях алкоголя: виски, водка, бренди.

Возросший спрос на маленькие бутылки аналитики Nielsen объясняют тем, что потребителей интересует возможность купить небольшую порцию напитка, а также попробовать премиальные бренды, которые раньше многим были недоступны.

Популярность маленьких форматов алкоголя — глобальный тренд, который наблюдается в странах с растущей экономикой, поясняет Косарев. Люди, задействованные в растущей экономике, не имеют возможности пить много алкоголя, поскольку из-за этого они теряют работоспособность, но желание выпить, связанное с привычкой, аппетитом или желанием снять стресс, у них не исчезает. «Маленькие бутылки покупают по дороге с работы, сразу выпивают, а на утро просыпаются без похмелья», — указывает Косарев. В Польше, где этот тренд развит, сейчас уже 30% крепкой алкогольной продукции продается в маленьких форматах.

Что с продажами самого потребляемого алкоголя

Самый массовый сегмент алкогольного рынка — пиво, на его долю в 2019 году, по данным Nielsen, приходилось 42,8% продаж в денежном выражении (на долю второй по популярности водки приходилось 31,5%). Продажи пива выросли на 2,1% в натуральном выражении и на 4,1% в денежном. Рост на этом рынке после нескольких лет снижения продолжается второй год подряд даже на фоне высокой базы 2018 года, отмечают в Nielsen. Тогда на фоне проходившего в России Чемпионата мира по футболу и теплого лета продажи пива в России выросли впервые с 2007 года, сообщала в своем отчете датская пивоваренная компания Carlsberg, владелец «Балтики».

Данные Росалкогольрегулирования, тем не менее, фиксируют не рост, а снижение пивного рынка. Производство пива в России в январе-декабре 2019 года снизилось на 1% по сравнению с январем-декабрем предыдущего года — до 674,4 млн дал. За этот же период 2019 года в розничных магазинах было продано 638,9 млн дал пива — на 2,4% меньше, чем год назад. Учитывая официальную статистику по объемам производствам, можно говорить скорее о том, что пивной рынок продолжает стабилизироваться, говорит директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев. Одна из причин этого тренда, по его словам — рост интереса потребителя к крафтовым сортам пива с нестандартными вкусами.