В Ханты-Мансийском округе загорелся магистральный газопровод

Вечером 12 марта произошел разрыв магистрального газопровода «Ямбург — Тула-2» в Ханты-Мансийском автономном округе, после этого газопровод загорелся, говорится в (*.pdf) сообщении ситуационно-аналитического центра Минэнерго.
Газопровод отключили на участке от 599 до 628 км (сам разрыв произошел на 603-м километре), газ прокачивается по резервной ветке. Пострадавших нет. Диаметр трубы — 1,4 м.
Как следует из карты, опубликованной Минэнерго, участок, на котором произошло возгорание, расположен неподалеку от северной границы ХМАО с Ямало-Ненецким автономным округом, вблизи деревни Сосновка.
Оператором указан «Газпром трансгаз Югорск». РБК направил запрос в «Газпром».
По этому газопроводу газ направляется потребителям в европейской части России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья, говорится в сообщении Минэнерго.