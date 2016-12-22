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Аэропорт Домодедово установит рамки для проверки сотрудников на трезвость
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Аэропорт Домодедово установит рамки для проверки сотрудников на трезвость
Общество, 17:11
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Аэропорт Домодедово установит рамки для проверки сотрудников на трезвость
Проверку на трезвость в скором времени будут проходить все сотрудники аэропорта. Сейчас ежедневный тест на алкоголь обязателен только для некоторых категорий работников. Новые устройства могут появиться осенью следующего года
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Администрация столичного аэропорта Домодедово планирует установить на входе в контролируемую зону специальные алкорамки — устройства, которые бесконтактно смогут зафиксировать состояние алкогольного опьянения у проходящих через них людей. Об этом РБК рассказали в пресс-службе аэропорта.

«Без экспресс-теста пройти через турникет будет невозможно», — отметили представители воздушного узла.

Некоторые категории сотрудников Домодедово и так ежедневно проходят тест на алкоголь, такая мера, уточнили в аэропорту, является обязательной по закону. Например, медосмотр до и после рабочей смены проходят все водители. Сотрудники аэродромных и хендлинговых (обеспечивающих все наземное обслуживание) служб, специалисты по обслуживанию пассажиров, а также по обеспечению бортовым питанием и топливом проходят сменный медосмотр. Им помимо тестирования на алкоголь измеряют давление и проверяют общесоматическое состояние.

Информация о закупке алкорамок структурой Домодедово — ООО «Домодедово пэссенджер терминал» — размещена на сайте госзакупок. Стоимость контракта — 3,4 млн руб., срок исполнения — сентябрь 2019 года. Конкурс выиграло ООО «СНК-СИСТЕМЫ». Однако в протоколе подведения итогов редукциона указано, что цена победителя в десять раз больше начальной — 34 млн руб. Контракт на поставку уже заключен, дата исполнения договора — 21 ноября.

«Победа» попросила Росавиацию лишать пилотов свидетельств за пьянство
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В начале лета лоукостер «Победа» обратился в Росавиацию с просьбой ужесточить ответственность за употребление алкоголя работникам авиатранспортной отрасли вплоть до лишения пилотских свидетельств у нарушителей. Это произошло после того, как авиакомпания уволила двух своих пилотов, которые пытались вылететь в нетрезвом состоянии из Сургута в Махачкалу.

Авторы: Анна Трунина, Валерия Комарова.
Теги: аэропорт Домодедово , нетрезвое состояние , алкогольное опьянение
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