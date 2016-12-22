Стэнфордский университет отказался отправлять своих студентов в Россию

Вуз объявил о том, что прекращает программы обучения студентов младших курсов в России. Причиной стали рекомендации Госдепартамента

Вид на Стэнфордский университет (Фото: Marcio Jose Sanchez / AP)

Как сообщает издание Stanford Daily со ссылкой на руководителя центра университетских программ обучения за рубежом (BOSP) Рамона Салдивара, студентов младших курсов запрещено отправлять в страны, которые соответствуют «третьему уровню опасности» Госдепартамента. России этот уровень был присвоен в январе этого года.

В случае со Стэнфордским университетом зарубежная программа касалась стажировки в московском Центре Карнеги. Теперь она закрыта для студентов младших курсов, однако старшекурсники все еще могут отправиться в Москву. Нет ограничений также для сотрудников и преподавателей в​уза.

При этом в университете отметили, что ищут альтернативные варианты для отправки в Россию тех студентов младших курсов, которые стремятся поехать туда на стажировку.

В начале января Госдеп поместил Россию в группу стран «третьего уровня опасности» вместе с Чадом, Нигером и Пакистаном. В Вашингтоне такое решение объяснили вероятностью терактов, похищения иностранных граждан, а также беспорядков на Северном Кавказе «и в районе горы Эльбрус». Дополнительным моментом стало сокращение численности персонала американских диппредставительств в России, что уменьшает возможность для юридической помощи пострадавшим.

В Стэнфордском университете подчеркнули, что Россия уже не первая страна, в которую ограничен въезд учащихся. Например, в 2016 году студентов запретили отправлять в Стамбул из-за непростой обстановки в крупнейшем городе Турции.

Комментируя решение Стэнфордского университета, пресс-секретарь главы Минобрнауки Андрей Емельянов заявил, что Россия всегда открыта для международного взаимодействия в сфере образования и науки. «Мы выражаем сожаление, что в данном конкретном случае политика безосновательно вмешивается в процесс международного студенческого обмена, закрывая студентам доступ к интересующим их программам обучения», — сказал он.