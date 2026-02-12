 Перейти к основному контенту
Задержан бывший глава департамента Минпромторга Кабаков

Претензии силовых структур, по словам собеседников РБК, связаны с периодом работы Кабакова в департаменте судостроительной промышленности Минпромторга. В ведомстве сообщили РБК, что оказывают содействие следствию
Борис Кабаков
Борис Кабаков (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Правоохранительные органы задержали сотрудника департамента реализации проектов Северного морского пути (СМП, входит в госкорпорацию Росатом), бывшего главу департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Бориса Кабакова, сообщили РБК два источника, осведомленные о задержании. 

Претензии силовых структур, по словам собеседников РБК, связаны с периодом работы Кабакова в департаменте судостроительной промышленности Минпромторга.

Замгубернатора Челябинской области задержали по делу о взятках
Общество

В пресс-службе дирекции Севморпути подчеркнули, что сотрудник департамента реализации проектов СМП задержан правоохранительными органами «по обвинениям, не связанным с его текущей профессиональной деятельностью».

Представитель Минпромторга сказал РБК, что ведомство находится в тесном взаимодействии со следственными органами и оказывает им содействие.

«Хотим отдельно отметить, что в настоящее время Борис Кабаков является сотрудником госкорпорации Росатом. Также сообщаем, что сведения о ходе следствия представляют собой охраняемую законом тайну. За любыми пояснениями о ходе расследования просим обращаться в следственные органы», — добавил он.

РБК направил запрос в Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.

Борис Кабаков в 1989 году окончил Московский институт инженеров водного транспорта по специальности «судовые машины и механизмы». Работал на флоте, в управлении Ленского объединенного речного пароходства в Росморпорте.

В Минпромторге работал с 2010 года, в 2013-м получил должность замдиректора департамента судостроительной промышленности. В 2016–2017 гг. Кабаков уходил на пост замминистра промышленной политики Крыма. В апреле 2017 году вернулся в Минпромторг и был назначен директором департамента судостроения и морской техники, где проработал до января 2024 года.

