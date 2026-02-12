Задержан бывший глава департамента Минпромторга Кабаков
Правоохранительные органы задержали сотрудника департамента реализации проектов Северного морского пути (СМП, входит в госкорпорацию Росатом), бывшего главу департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Бориса Кабакова, сообщили РБК два источника, осведомленные о задержании.
Претензии силовых структур, по словам собеседников РБК, связаны с периодом работы Кабакова в департаменте судостроительной промышленности Минпромторга.
В пресс-службе дирекции Севморпути подчеркнули, что сотрудник департамента реализации проектов СМП задержан правоохранительными органами «по обвинениям, не связанным с его текущей профессиональной деятельностью».
Представитель Минпромторга сказал РБК, что ведомство находится в тесном взаимодействии со следственными органами и оказывает им содействие.
«Хотим отдельно отметить, что в настоящее время Борис Кабаков является сотрудником госкорпорации Росатом. Также сообщаем, что сведения о ходе следствия представляют собой охраняемую законом тайну. За любыми пояснениями о ходе расследования просим обращаться в следственные органы», — добавил он.
РБК направил запрос в Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.
Борис Кабаков в 1989 году окончил Московский институт инженеров водного транспорта по специальности «судовые машины и механизмы». Работал на флоте, в управлении Ленского объединенного речного пароходства в Росморпорте.
В Минпромторге работал с 2010 года, в 2013-м получил должность замдиректора департамента судостроительной промышленности. В 2016–2017 гг. Кабаков уходил на пост замминистра промышленной политики Крыма. В апреле 2017 году вернулся в Минпромторг и был назначен директором департамента судостроения и морской техники, где проработал до января 2024 года.
