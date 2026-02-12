В Таиланде предложили сократить период безвизового пребывания россиян
Власти Таиланда рассматривают возможность сокращения срока безвизового пребывания туристов из 93 стран, сообщает Bangkok Post. К числе этих стран относится и Россия.
Сейчас для граждан этих стран есть возможность оставаться в стране без визы на 60 суток. Однако Наттрия Тавеевонг, секретарь по туризму и спорту, заявила, что власти планируют пересмотреть визовые правила. Министерство туризма и спорта предлагает сократить его до 30 дней.
«Это изменение не должно повлиять на туризм, поскольку иностранные туристы в среднем остаются в Таиланде не более 21 дня. Если они хотят остаться дольше 30 дней, они могут просто подать заявку на продление, как обычно», — сказала Наттрия.
Материал дополняется.
