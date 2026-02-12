Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов

В министерстве отметили, что в России нет закона, который бы регулировал работу частных психологов. Ведомство вместе с Госдумой и профильными специалистами обсуждает возможность повышения требования для них

В Министерстве здравоохранения прорабатывают вопрос об ужесточении требований к работе частных психологов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что сейчас оказание психологической помощи частными специалистами не регулируется законодательством, а также отсутствуют требования к квалификации таких психологов. «Минздравом России в рамках законопроектной деятельности с Государственной Думой Российской Федерации при участии общественных организаций и профессиональных союзов специалистов в области психологии и психотерапии рассматривается вопрос о возможности установления или повышения требований к организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим психологические услуги гражданам», — указали в Минздраве.

Там добавили, что федеральный закон позволил бы установить единые требования к оказанию психологической помощи во всех организациях, как государственных, так и частных, а также одинаково регулировать эту сферу.

В Думу уже вносили законопроекты о регулировании работы частных психологов. Один из таких проектов депутаты от фракции КПРФ внесли в феврале 2025 года, но в правительстве его не поддержали. Текст проекта планируют доработать.

В первоначальной редакции депутаты предлагали закрепить в законе, что осуществлять психологическую деятельность могут люди с профильным высшим образованием. Специалисты, у которых нет высшего образования, но есть дополнительное образование по программам переподготовки по нужному профилю, должны подтвердить свою квалификацию на экзамене, чтобы продолжать практику. При этом психолог обязан был бы повышать квалификацию не реже одного раза в пять лет.

В ведущих профильных вузах России вырос спрос на обучение по специальностям «кризисная психология», «конфликтология», «клиническая психология» и «психология служебной деятельности», выяснил РБК. В 2025 году российские университеты по группе специальностей «Психологические науки» выпустили 22 238 человек, сообщили в пресс-службе Минобрнауки. Из них 1433 студента окончили специалитет по клинической психологии, 716 стали специалистами по психологии служебной деятельности, 621 человек получил диплом бакалавра по конфликтологии и 118 человек окончили по этой специальности магистратуру.

Работающие специалисты не всегда осознают специфику работы, особенно при работе с вернувшимися с фронта военными, рассказала РБК директор крымского Центра поддержки участников боевых действий «Адэва» Татьяна Федорова. По ее словам, на рынке психологических услуг появилось большое количество мошенников, которые под видом работы с участниками военной операции предлагают неквалифицированную помощь. Отчасти это может быть связано с отсутствием утвержденных федеральных программ по стандартизации процесса реабилитации, допустила Федорова.