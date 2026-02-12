 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК⁠,
0
Эксклюзив

Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Сюжет
Новые законы в России
В министерстве отметили, что в России нет закона, который бы регулировал работу частных психологов. Ведомство вместе с Госдумой и профильными специалистами обсуждает возможность повышения требования для них
Фото: mpzzz / Shutterstock
Фото: mpzzz / Shutterstock

В Министерстве здравоохранения прорабатывают вопрос об ужесточении требований к работе частных психологов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями
Общество
Фото:Кристина Кормилицына / РИА Новости

Там отметили, что сейчас оказание психологической помощи частными специалистами не регулируется законодательством, а также отсутствуют требования к квалификации таких психологов. «Минздравом России в рамках законопроектной деятельности с Государственной Думой Российской Федерации при участии общественных организаций и профессиональных союзов специалистов в области психологии и психотерапии рассматривается вопрос о возможности установления или повышения требований к организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим психологические услуги гражданам», — указали в Минздраве.

Там добавили, что федеральный закон позволил бы установить единые требования к оказанию психологической помощи во всех организациях, как государственных, так и частных, а также одинаково регулировать эту сферу.

В Думу уже вносили законопроекты о регулировании работы частных психологов. Один из таких проектов депутаты от фракции КПРФ внесли в феврале 2025 года, но в правительстве его не поддержали. Текст проекта планируют доработать.

В первоначальной редакции депутаты предлагали закрепить в законе, что осуществлять психологическую деятельность могут люди с профильным высшим образованием. Специалисты, у которых нет высшего образования, но есть дополнительное образование по программам переподготовки по нужному профилю, должны подтвердить свою квалификацию на экзамене, чтобы продолжать практику. При этом психолог обязан был бы повышать квалификацию не реже одного раза в пять лет.

В ведущих профильных вузах России вырос спрос на обучение по специальностям «кризисная психология», «конфликтология», «клиническая психология» и «психология служебной деятельности», выяснил РБК. В 2025 году российские университеты по группе специальностей «Психологические науки» выпустили 22 238 человек, сообщили в пресс-службе Минобрнауки. Из них 1433 студента окончили специалитет по клинической психологии, 716 стали специалистами по психологии служебной деятельности, 621 человек получил диплом бакалавра по конфликтологии и 118 человек окончили по этой специальности магистратуру.

Работающие специалисты не всегда осознают специфику работы, особенно при работе с вернувшимися с фронта военными, рассказала РБК директор крымского Центра поддержки участников боевых действий «Адэва» Татьяна Федорова. По ее словам, на рынке психологических услуг появилось большое количество мошенников, которые под видом работы с участниками военной операции предлагают неквалифицированную помощь. Отчасти это может быть связано с отсутствием утвержденных федеральных программ по стандартизации процесса реабилитации, допустила Федорова. 

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве

Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии

Появился текст Конституции Казахстана с новой формулировкой о русском языке

«Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру»

Мобильные разработчики заявили о срыве релизов из-за проблем с Telegram

Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России
Авторы
Теги
Маргарита Грошева Маргарита Грошева
психологи Минздрав частные клиники Госдума
Материалы по теме
В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями
Общество
Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу
Общество
Психиатр объяснил популярность жанра тру-крайм
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 11 фев, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 11 фев, 17:41
Аренда самого дешевого жилья в Москве подорожала за месяц Недвижимость, 13:41
В Запорожской области и.о. министра арестовали за взятки Политика, 13:40
Месси получил травму Спорт, 13:32
Как майнинг прошел путь от эксперимента к зрелой индустрии Компании, 13:30
Препараты для похудения и налоги на напитки обвалили цены на сахар Инвестиции, 13:28
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:26
Захарова заявила, что Киев снабжает оружием террористов в Африке Политика, 13:24
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Нейросеть научилась материться после общения с пользователями услуг ЖКХ Технологии и медиа, 13:16
В Швейцарии проведут референдум об ограничении численности населения Политика, 13:08
Число вакансий в строительстве подскочило более чем на 70% за год Недвижимость, 13:06
Акции японской Shiseido показали рекордный рост за восемь лет Инвестиции, 13:00
Карим Халили выиграл гонку преследования на Кубке Содружества в Сочи Спорт, 12:59
Минобороны сообщило о групповом ударе по энергетике Украины Политика, 12:57
Глава ВЦИОМа рассказал о «неприличных предложениях» заказчиков опросов
РАДИО
 Общество, 12:55