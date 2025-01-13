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Глобальное потепление: причины и последствия ,  
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Ученый заявил о приближении Земли к границе безопасной климатической зоны

Nature: в Англии усомнились в конструктивной реакции мира на потепление 2024-го
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Глобальное потепление: причины и последствия
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Средняя температура на Земле в прошлом году впервые превысила доиндустриальный уровень более чем на 1,5 градуса по Цельсию, что граничит с зоной, считающейся безопасной для человечества. Об этом сообщил журнал Nature со ссылкой на социолога из Эксетерского университета Великобритании Гейла Уайтмена.

«Это одновременно и физическая реальность, и символический шок. Мы достигаем конца того, что считали безопасной зоной для человечества», — заявил Уайтмен.

В сообщении говорится, что сразу несколько международных организаций заявили о превышении в 2024 году среднего значения температуры за 1850–1900 годы примерно на 1,55 °C. Этот период читается доиндустриальным временем — до того как люди начали выбрасывать в атмосферу большое количество парниковых газов.

Журнал уточнил, что порог превышен только на один год, однако, как заявляют климатологи, это сигнал об опасности климатических изменений. Ситуация означает, что мир перешел черту, установленную Парижским соглашением в 2015 году.

В 2015 году около 200 стран подписали Парижское соглашение по климату и ограничили глобальное потепление до 1,5 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Однако выбросы углерода от ископаемого топлива и других источников продолжают расти, достигнув в 2024 году рекордного уровня, несмотря на быстрый рост экологически чистых источников энергии, таких как ветер и солнце.

Минувший год перебил рекорд потепления в 2023-м, и сейчас ученые выясняют, является ли двухлетнее увеличение температуры просто всплеском или оно означает изменения в климатической системе Земли.

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В 2023 году на планете было на 1,48 ºC жарче, чем до Промышленной революции. Этот показатель уже был очень близок к целевому значению, установленному в рамках Парижского соглашения, по которому государства должны делать все возможное, чтобы не допустить рост мировой температуры выше этой отметки. Тогда ученые из Службы изменения климата ЕС «Коперник» (C3S) рассчитывали, что она будет преодолена в течение 2024 года.

Средняя температура в 2023-м была на 0,17 ºC выше, чем в 2016-м, который был предыдущим рекордным годом. Основной причиной такого усиления глобального потепления стали продолжающиеся рекордные выбросы углекислого газа, чему способствовало возвращение естественного климатического явления Эль-Ниньо. Так называется потепление экваториальной части Тихого океана. Высокие температуры в 2023 году вызвали тепловые волны, наводнения и лесные пожары по всей Земле.

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