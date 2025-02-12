 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Минтруд назвал недостатки в политике «семейноцентричности» у бизнеса

Замглавы Минтруда Баталина призвала бизнес стимулировать работников рожать детей
Свои планы родить ребенка работающие женщины 30–39 лет будут увязывать с возможностями карьерного роста и с тем, «насколько внутри компании создана атмосфера семейноцентричности», считает замминистра Баталина
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Первый замглавы Минтруда Ольга Баталина призвала бизнес активнее стимулировать сотрудников рожать детей, сообщает корреспондент РБК.

«Почти ни в одной корпоративной политике мы не увидели мероприятий или мер, направленных на стимулирование новых рождений. Это никогда не было целью корпоративной политики, что совершенно объяснимо», — сказала Баталина на Социальном форуме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Меры поддержки, которые сейчас предлагаются, адресованы семьям, которые уже имеют детей, обратила внимание чиновница. «Но даже социологи отметили, что, когда мы говорим о демографической политике компаний, важно обращать внимание не только на семьи, которые воспитывают детей, но и на молодых людей, на пары, которые еще не решились на рождение ребенка», — отметила она.

Возможность дать потенциальным молодым родителям дополнительный стимул, который «изменит их жизнь и позволит им создать семью и родить ребенка, будет крайне важным достижением и для них лично, и, возможно, находится в руках работодателя», считает Баталина.

Минздрав заявил о снижении рождаемости до одного из самых низких уровней
Общество
Фото:Екатерина Сычкова / ura.ru / Global Look Press

По ее словам, сейчас женщины 30–39 лет «находятся на пике численности, вернее, переходят уже пик численности», который в ближайшие четыре года «будет практически нивелирован». «Естественно, что каждый год женщины из этой возрастной группы будут становиться на год старше и, соответственно, их репродуктивные планы будут меняться», — сказала замминистра.

Женщины 30–39 лет — это преимущественно работающие женщины, которые «уже достигли определенных профессиональных успехов, дорожат своим карьерным продвижением, достигли благодаря карьерным успехам определенного уровня финансового обеспечения, дорожат этим результатом», подчеркнула замглавы Минтруда. И они «крайне чувствительны в вопросах принятия решения о рождении детей к настроениям работодателя». Свои планы родить ребенка такие женщины, по ее словам, будут увязывать с возможностями карьерного роста и с тем, «насколько внутри компании создана атмосфера семейноцентричности».

«Если внутри компании дают понять, что это станет фактором торможения их профессионального развития, поверьте, это будет очень серьезным ограничением для них», — резюмировала Баталина.

Чиновница привела результаты опроса ВЦИОМа, свидетельствующие о возросшей ценности семьи в сознании россиян. Если в 2005 году большинство (55%) респондентов называли своей главной целью «жить в достатке» и только 40% говорили о воспитании детей, то в ноябре 2023 года 68% опрошенных наиболее важной ценностью назвали крепкую семью. При этом важность самореализации отметили лишь 27%.

В ноябре прошлого года РБК сообщал о разработке властями рекомендаций для бизнеса по корпоративной поддержке семейных работников. Они подготовлены Минтрудом совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и РСПП. В них вошел широкий спектр мер — от гибкого графика и дополнительного оплачиваемого отпуска для сотрудников с детьми до разовых выплат (по случаю рождения ребенка, регистрации первого брака, юбилея семейной жизни) и оплаты компанией первоначального взноса по ипотеке при рождении второго ребенка и компенсации стоимости аренды жилья для молодых работников с детьми и многодетных семей.

Меры поддержки, согласно проекту, носят рекомендательный характер, но должны в том числе способствовать заключению работниками браков, рождению детей, укреплять у сотрудников «приоритеты традиционных семейных ценностей, уважение к родительству и многодетности».

До этого власти подготовили проект стратегии «семейноцентризма», рассчитанной до 2036 года. Одно из ключевых ее направлений — создание условий для совмещения родителями семейных обязанностей с профессиональными, сообщал РБК.

Читайте РБК в Telegram.

Евросоюз задумался об ограничении цен на газ из-за рекордного роста

Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽94 впервые с октября

Politico раскрыла, как европейские страны сменили позицию по Украине

Какие инциденты происходили с подводными кабелями на Балтике. Карта

Винер ушла с поста тренера сборной по художественной гимнастике

В Европе оценили, сколько военных ЕС сможет отправить на Украину

РБК запускает винный салон. Расписание

Трамп назвал освобождение Фогеля частью завершения конфликта на Украине. Видео

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Как выглядели очки, защищавшие людей древности от непогоды

В Сочи водителю выписали штраф за поездку енотов на крыше машины. Видео
Авторы
Теги
Анна Гальчева Анна Гальчева, Елена Чернышова
Ольга Баталина Минтруд рождаемость работодатели
Материалы по теме
Путин назвал рождаемость и многодетность приоритетными целями России
Политика
Губернатор призвал «покопаться в головах» россиян для роста рождаемости
Общество
Уровень рождаемости в Евросоюзе упал до рекордного минимума
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 99,2 (-1,3) Инвестиции, 11 фев, 17:37 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 95,8 (-0,98) Инвестиции, 11 фев, 17:37
Глава Пентагона заявил о критическом моменте в конфликте на УкраинеПолитика, 17:06
В Москве резко вырастут штрафы за неубранный снег и сосульки на крышахНедвижимость, 16:56
Первая российская компания объявила дивиденды в 2025 годуИнвестиции, 16:55
Уиткофф увидел в освобождении Фогеля сигнал об отношениях Трампа и ПутинаПолитика, 16:55
Мэр Горловки предупредил о найденных в городе минах «Колокольчик»Политика, 16:54
Путин поговорил с новым главой Сирии⁠Политика, 16:52
Андреева и Шнайдер разгромили одну из лучших пар в мире на турнире в ДохеСпорт, 16:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Мужская парфюмерия — 2025: тренды, бренды, лица и новинкиСтиль, 16:48
Эстонская разведка назвала российские дроны угрозой для страныПолитика, 16:30
Книжная палата раскрыла самых издаваемых авторов 2024 годаТехнологии и медиа, 16:29
Какая реклама «вне закона» в 2025 году: примеры и тенденции рынкаPro, 16:28
Зеленский объяснил, почему Джонсон не мог отговорить его от мираПолитика, 16:27
Калужский «Кристалл» отчитался о двукратном росте продаж и выручкиВино, 16:27
Контр-адмирал с неба упал: в Театре наций представили спектакль «Сато»Life, 16:26