Минтруд назвал недостатки в политике «семейноцентричности» у бизнеса

Свои планы родить ребенка работающие женщины 30–39 лет будут увязывать с возможностями карьерного роста и с тем, «насколько внутри компании создана атмосфера семейноцентричности», считает замминистра Баталина

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Первый замглавы Минтруда Ольга Баталина призвала бизнес активнее стимулировать сотрудников рожать детей, сообщает корреспондент РБК.

«Почти ни в одной корпоративной политике мы не увидели мероприятий или мер, направленных на стимулирование новых рождений. Это никогда не было целью корпоративной политики, что совершенно объяснимо», — сказала Баталина на Социальном форуме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Меры поддержки, которые сейчас предлагаются, адресованы семьям, которые уже имеют детей, обратила внимание чиновница. «Но даже социологи отметили, что, когда мы говорим о демографической политике компаний, важно обращать внимание не только на семьи, которые воспитывают детей, но и на молодых людей, на пары, которые еще не решились на рождение ребенка», — отметила она.

Возможность дать потенциальным молодым родителям дополнительный стимул, который «изменит их жизнь и позволит им создать семью и родить ребенка, будет крайне важным достижением и для них лично, и, возможно, находится в руках работодателя», считает Баталина.

По ее словам, сейчас женщины 30–39 лет «находятся на пике численности, вернее, переходят уже пик численности», который в ближайшие четыре года «будет практически нивелирован». «Естественно, что каждый год женщины из этой возрастной группы будут становиться на год старше и, соответственно, их репродуктивные планы будут меняться», — сказала замминистра.

Женщины 30–39 лет — это преимущественно работающие женщины, которые «уже достигли определенных профессиональных успехов, дорожат своим карьерным продвижением, достигли благодаря карьерным успехам определенного уровня финансового обеспечения, дорожат этим результатом», подчеркнула замглавы Минтруда. И они «крайне чувствительны в вопросах принятия решения о рождении детей к настроениям работодателя». Свои планы родить ребенка такие женщины, по ее словам, будут увязывать с возможностями карьерного роста и с тем, «насколько внутри компании создана атмосфера семейноцентричности».

«Если внутри компании дают понять, что это станет фактором торможения их профессионального развития, поверьте, это будет очень серьезным ограничением для них», — резюмировала Баталина.

Чиновница привела результаты опроса ВЦИОМа, свидетельствующие о возросшей ценности семьи в сознании россиян. Если в 2005 году большинство (55%) респондентов называли своей главной целью «жить в достатке» и только 40% говорили о воспитании детей, то в ноябре 2023 года 68% опрошенных наиболее важной ценностью назвали крепкую семью. При этом важность самореализации отметили лишь 27%.

В ноябре прошлого года РБК сообщал о разработке властями рекомендаций для бизнеса по корпоративной поддержке семейных работников. Они подготовлены Минтрудом совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и РСПП. В них вошел широкий спектр мер — от гибкого графика и дополнительного оплачиваемого отпуска для сотрудников с детьми до разовых выплат (по случаю рождения ребенка, регистрации первого брака, юбилея семейной жизни) и оплаты компанией первоначального взноса по ипотеке при рождении второго ребенка и компенсации стоимости аренды жилья для молодых работников с детьми и многодетных семей.

Меры поддержки, согласно проекту, носят рекомендательный характер, но должны в том числе способствовать заключению работниками браков, рождению детей, укреплять у сотрудников «приоритеты традиционных семейных ценностей, уважение к родительству и многодетности».

До этого власти подготовили проект стратегии «семейноцентризма», рассчитанной до 2036 года. Одно из ключевых ее направлений — создание условий для совмещения родителями семейных обязанностей с профессиональными, сообщал РБК.