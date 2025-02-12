Как спасли рыбаков на отколовшейся льдине на Сахалине. Видео
Спасатели вывезли с льдины в Охотском море, где застряли рыбаки, 139 человек. В операции участвовали 31 специалист и 17 единиц техники. Всего на льдине было около 300 человек — часть из них спаслись сами.
Льдину с рыболовами оторвало от берега в среду в Корсаковском районе на юге Сахалина. Трещина шириной до 10 метров отколола кусок льда на расстоянии 2,5 километра от берега. На момент инцидента на ледовом поле находились около 300 рыбаков-любителей.
В спасательной операции были задействованы вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке «Хивус». При этом первоначально некоторые рыбаки не хотели покидать льдину без добычи.
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