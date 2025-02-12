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Как спасли рыбаков на отколовшейся льдине на Сахалине. Видео

Спасение рыбаков на отколовшейся льдине на Сахалине попало на видео

Как спасли рыбаков на отколовшейся льдине на Сахалине. Видео
Video

Спасатели вывезли с льдины в Охотском море, где застряли рыбаки, 139 человек. В операции участвовали 31 специалист и 17 единиц техники. Всего на льдине было около 300 человек — часть из них спаслись сами.

Льдину с рыболовами оторвало от берега в среду в Корсаковском районе на юге Сахалина. Трещина шириной до 10 метров отколола кусок льда на расстоянии 2,5 километра от берега. На момент инцидента на ледовом поле находились около 300 рыбаков-любителей.

В спасательной операции были задействованы вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке «Хивус». При этом первоначально некоторые рыбаки не хотели покидать льдину без добычи.

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Теги
Сахалин рыбаки МЧС льдина
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