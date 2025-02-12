Улов помешал рыбакам на Сахалине эвакуироваться с дрейфующей льдины
Любители зимней рыбалки, которые оказались на оторвавшейся льдине в Охотском море, не желают эвакуироваться с нее без улова. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
Там рассказали, что спасатели пытаются снять со льдины людей, однако некоторые из них отказываются.
Всего сотрудникам МЧС удалось спасти 109 рыбаков в Охотском море. 44 из них увезли на вертолете Ми-8, 65 выбирались с помощью плавсредств.
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