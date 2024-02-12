Вузы поддержали идею создать комнаты для детей студентов и преподавателей

В НИУ ВШЭ и РУДН уже действуют детские комнаты, в которых дети могут развлекаться и развиваться. Услугой пользуются не только студенты, но и сотрудники вуза

Фото: Олег Яковлев / РБК

В трех российских вузах — Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», Российском университете дружбы народов и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) — поддержали идею Минобрнауки создать в вузах детские комнаты.

11 февраля замминистра Ольга Петрова заявила, что появление детских комнат — одна из мер поддержки, которые примут в этом году. Она отметила, что такие комнаты нужны как студенткам, так и преподавателям.

«Раньше при многих вузах были детсады. <...> Эта практика ушла, а проблема, куда девать детей, осталась, поэтому могу только поддержать инициативу коллег. <...> Выходить учиться и отдавать ребенка в сад при вузе — более интересная история, чем сидеть дома, нанимать няню и бегать сдавать сессию или лабораторные работы», — сказал РБК старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Борис Илюхин.

Он отметил, что нужно проработать механизм создания таких детских комнат. «Финансирование вузов на данный момент не предполагает такой статьи расходов, и их могут только взять из какой-то другой статьи», — объяснил он.

Проректор по стратегическому развитию Российского университета дружбы народов Елена Апасова рассказала РБК, что в РУДН уже есть детская игровая комната — она открылась в феврале 2023 года. По словам Апасовой, в ней могут одновременно находиться 15 детей от трех до семи лет. Для них оборудовали сухой бассейн и «ниндзя-парк», также они могут выполнять развивающие задания на большом экране, рисовать или танцевать.

Комната открыта с понедельника по пятницу: открывается за полчаса до первой пары и закрывается после пятой. В ней работают два сотрудника. Самыми востребованными месяцами для комнаты стали апрель, июнь и ноябрь — именно в эти месяцы в РУДН проходят аттестации, госэкзамены и защиты дипломов.

Директор по социальной работе НИУ ВШЭ Елена Какабадзе в разговоре с РБК назвала создание детских комнат «положительной и правильной инициативой». «У нас есть две детских комнаты — на Покровском бульваре и Старой Басманной. Мы видим по нашему опыту, что каждый год их популярность среди родителей-сотрудников и студентов только растет. В 2023 году мы отметили рост посещаемости на 32% по сравнению с предыдущим годом», — сказала она.

По словам Какабадзе, в комнатах есть все необходимое для творчества и развлечений. Она уточнила, что родители могут забронировать время посещения через онлайн-сервис, где видно, насколько комнаты заняты. Управление социальной сферы НИУ ВШЭ рассматривает возможность открытия еще одной детской комнаты.