Националиста Александра Поткина объявили в розыск
Националист Александр Поткин (известный также под псевдонимом Александр Белов) объявлен в розыск, следует из базы данных МВД.
В карточке Поткина говорится, что его разыскивают по статье Уголовного кодекса. По какой конкретно, на сайте ведомства не уточняется.
С 2011 по 2015 год Поткин руководил националистической организацией «Русские», которая была признана экстремистской и запрещена, а до этого возглавлял Движение против нелегальной иммиграции, также признанное экстремистским и запрещенное.
С октября 2014 года находился под стражей по делу о хищении у вкладчиков БТА Банка и легализации денежных средств. Поткина также обвиняли в создании экстремистского сообщества (ст. 282 УК) для «дестабилизации политической обстановки в Казахстане и нагнетании националистической обстановки». По версии следователей, он показывал молодым жителям республики видеоролик о событиях 2012 года на Болотной площади в Москве и призывал к проведению аналогичных акций.
В 2016 году Поткина приговорили к 7,5 года колонии по делу об экстремизме и легализации похищенных средств БТА Банка, однако позднее срок по делу об экстремизме сократили до 3,5 года. По иску БТА Банка его обязали выплатить почти 5 млрд руб. Он подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на 15-месячное содержание в СИЗО, указав необоснованность этой меры в рамках предъявленных обвинений по ст. 174 УК (легализация денежных средств). От мирового соглашения с российскими властями Поткин отказался. ЕСПЧ обязал выплатить ему компенсацию в размере €2,5 тыс. Срок по делу об экстремизме истек в апреле 2018 года.
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