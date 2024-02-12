В Подмосковье появились знаки запрета парковки у мусорок

В Подмосковье начали установку знаков, запрещающих парковку рядом с мусорными площадками. В РЭО позитивно оценили эту инициативу. Нарушителям грозит штраф от 5 тыс. до 30 тыс. руб.

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Московской области начали устанавливать дорожные знаки, запрещающие парковку автомобилей рядом с площадками для сбора отходов, сообщил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

«Из-за машин мусоровозы не могут подъехать к мусорным контейнерам, сбивается весь график вывоза. Как итог, граждане начинают самостоятельно наказывать владельцев неправильно припаркованных машин и сбрасывают пакеты с мусором прямо на авто, такие фотографии появляются в соцсетях», — сказал он (цитата по ТАСС), добавив, что в РЭО позитивно оценивают эту меру.

Согласно правилам дорожного движения, остановка и стоянка автомобилей запрещается в местах в том числе в случае, если это сделает невозможным въезд или выезд других транспортных средств или создает помехи пешеходам. В КоАП Московской области за парковку рядом с мусорной площадкой предусмотрен штраф в размере 5 тыс. руб. для физлиц, 10 тыс. руб. — для должностных лиц, 30 тыс. руб. — для юридических лиц.

Административная ответственность за это нарушение также предусмотрена в Саратовской, Ленинградской, Белгородской, Новгородской, Оренбургской и Калужской областях, Приморском крае и других регионах.