Минздрав предложил снизить нагрузку на врачей, работающих с пожилыми

Минздрав предложил снизить нагрузку на профильных специалистов — один врач на 13 коек, а не на 20. В стационарах более чем на 400 коек планируется открыть гериатрический кабинет, где будут работать специалист и медсестра

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Минздрав предложил изменить порядок оказания медицинской помощи пожилым россиянам, проект поправок 9 февраля опубликовали на портале нормативных правовых актов. Внимание на документ обратил «Медвестник».

Проект призван снизить нагрузку на врачей-гериатров (медицинских специалистов, которые оказывают помощь пожилым): министерство предлагает изменить штатные нормативы гериатрического отделения, чтобы на одного врача приходилось 13 коек. Согласно действующему порядку оказания медпомощи по профилю «гериатрия», это один врач на 20 коек.

В стационарах с мощностью от 400 коек и более предлагается открыть гериатрический кабинет, в нем будут работать один врач и одна медсестра. В проекте прописан и стандарт оснащения таких кабинетов: например, там должны быть устройство для усиления звука, телескопическая трость, ходунки и лупа.

По стандартам Минздрава помощь по профилю «гериатрия» оказывают людям в возрасте от 60 лет «с целью сохранения или восстановления их способности к самообслуживанию, физической и функциональной активности, автономности» и пациентам «иного возраста при наличии старческой астении», передает «Коммерсантъ».

Согласно опросу HeadHunter от прошлого марта, в первые три месяца 2023 года гериатры и геронтологи стали самыми дефицитными врачебными специальностями в России: на одну вакансию пришлось всего 0,1 резюме. При этом глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что по состоянию на начало 2023 года количество врачей-гериатров в России составило более 1,6 тыс., что почти на 25% больше по сравнению с 2021 годом.

В январе Минздрав утвердил норму времени приема у врача-гериатра. На одно посещение пациентом в случае заболевания предусмотрено 45 минут, включая время, затраченное на заполнение документов; на профилактическое посещение — полчаса.