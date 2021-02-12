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В Якутии проверят данные о попытке замминистра купить пост в мэрии Москвы

В правительстве Якутии начали проверку после публикаций о том, что замминистра образования региона заплатила неизвестным 600 тыс. руб. за назначение в правительство Москвы
Марьяна Маркова
Марьяна Маркова (Фото: minobrnauki.sakha.gov.ru)

В правительстве Якутии проведут служебную проверку из-за публикаций про замминистра образования и науки республики, которая якобы заплатила за должность в правительстве Москвы. Об этом РБК сообщил глава департамента информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы и правительства региона Василий Амбросьев. 

Накануне региональное управление МВД сообщило, что жительница Якутии перевела неизвестным 600 тыс. руб. Они заявили, что связались с ней по поручению руководства и перевести эту сумму нужно для положительного решения при прохождении «служебного согласования». По информации ведомства, жительница стала жертвой мошенников. 

Позже газета «Якутск вечерний» сообщила, что речь идет о действующем замминистра образования и науки Якутии. По данным издания, она заплатила 600 тыс. руб. за положительное решение о назначении ее на должность в правительстве Москвы.

РБК направил запрос в министерство образования и науки республики, а также обратился за комментарием в ГУ МВД Якутии и пресс-службу мэрии Москвы.

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Действующим замминистра образования и науки Якутии является Марьяна Маркова. Она занимает эту должность с августа 2019 года, курируя в ведомстве финансово-экономический блок.

До этого Маркова работала в структуре окружной администрации Якутска. Сначала она была занята в управлении образования, затем в комитете экономики, прогнозирования и ценообразования, пост заместителя председателя которого она занимала с сентября 2011 года по май 2012 года. Затем до 2013 года Маркова руководила департаментом по вопросам трудовых отношений министерства труда и социального развития Якутии, после чего возглавила контрольно-ревизионное управление окружной администрации Якутска.

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