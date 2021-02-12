Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 73,76 (-0,09) Инвестиции, 11 фев, 12:43
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 89,44 (-0,13) Инвестиции, 11 фев, 12:43
Медитация на работе: как обустраивают современные офисы РБК и СберМаркет, 08:33 В Мьянме после госпереворота амнистировали более 23 тыс. заключенных Общество, 08:20 Во Владикавказе после взрыва обрушился супермаркет Общество, 08:07 Аналитики составили портрет «нового инвестора» в России Инвестиции, 08:00 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 февраля Общество, 07:59 Семнадцать способов справиться со стрессом РБК и HP, 07:59 «Люди имеют право быть тупыми»: как в России выживают в токсичной среде Pro, 07:53 Минстрой создаст единый реестр нуждающихся в жилье Общество, 07:32 В Японии на фоне пандемии появится министр по одиночеству Общество, 07:23 Как сделать содержание автопарка дешевле РБК и Gazpromneft, 07:12 Потапова проиграла Серене Уильямс в третьем круге Australian Open Спорт, 07:01 В ВОЗ оценили необходимость носить перчатки в общественных местах Общество, 07:00 Представитель ВОЗ в России — РБК: «Новые штаммы — сменивший форму враг» Общество, 07:00 Переболевшие коронавирусом россияне изменили отношение к болезни Общество, 06:59
Общество ,  
0 

Минстрой создаст единый реестр нуждающихся в жилье

Реестр позволит планировать расходы бюджета для каждого льготника, считает Минстрой. Сейчас ведомство после отчетов регионов о выполненной работе выделяет средства по общей заявке от субъекта, а не адресно каждому нуждающемуся

Министерство строительства России создаст единый федеральный реестр граждан, которым государство должно улучшить жилищные условия за счет средств федерального бюджета, сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

В реестр планируется включить граждан, пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф, вынужденных переселенцев, выезжающих из районов Крайнего Севера, инвалидов и семьи с детьми-инвалидами, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий и другие категории, уточнили в Минстрое.

В ведомстве отметили, что, согласно нынешней схеме, регионы направляют в Минстрой отчеты о фактически выполненной работе по улучшению жилищных условий, после чего министерство выделяет федеральные средства по общей заявке от субъекта, а не адресно каждому нуждающемуся.

«Реестр позволит оптимально планировать расходы федерального бюджета для каждого льготника. Новый инструмент предотвратит возможные ошибки в заявках и позволит проконтролировать срок и качество исполнения государственных обязательств», — считают в Минстрое.

Проект нормативно-правового акта о создании реестра сейчас находится на согласовании в правительстве, уточнили в ведомстве.

Мутко предложил изменить программу льготной ипотеки
Бизнес

В ноябре 2020 года вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что до 2024 года будет создана единая модель «подчиненности организаций для детей-сирот и органов опеки и попечительства в регионах». По ее словам, обеспечением жильем детей-сирот будут заниматься не органы опеки и попечительства, а «профильные структуры, которые действительно на сегодняшний день занимаются строительством».

Читайте на РБК Pro
Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Почему после пандемии бренды будут охотиться за беби-бумерами Маркус Бакингем: о чем вам нужно спросить себя, прежде чем принять оффер Как в России ужесточили контроль за уходом от налогов

Как сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, правительство в крупных масштабах не исполняет обязательство об обеспечении детей-сирот жильем. По его словам, в очереди на получение жилья для детей сирот стоят 193 тыс. человек, когда за год предоставляется до 28 тыс. квартир, а также прирастает очередь. Чтобы решить проблему, Кудрин предложил увеличить расходы по этой статье в два раза, а также выработать более четкие правила для программы.

Авторы
Анастасия Батманова, Виктория Полякова
Минстрой жилье реестр
Материалы по теме
Путин потребовал реагировать на необоснованный рост цен на жилье
Общество
Жилье россиян в пандемию стали реже принудительно продавать за долги
Финансы
ФАС предложила бороться с ростом цен на жилье пошлинами на сталь
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter