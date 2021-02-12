Минстрой создаст единый реестр нуждающихся в жилье

Реестр позволит планировать расходы бюджета для каждого льготника, считает Минстрой. Сейчас ведомство после отчетов регионов о выполненной работе выделяет средства по общей заявке от субъекта, а не адресно каждому нуждающемуся

Министерство строительства России создаст единый федеральный реестр граждан, которым государство должно улучшить жилищные условия за счет средств федерального бюджета, сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

В реестр планируется включить граждан, пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф, вынужденных переселенцев, выезжающих из районов Крайнего Севера, инвалидов и семьи с детьми-инвалидами, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий и другие категории, уточнили в Минстрое.

В ведомстве отметили, что, согласно нынешней схеме, регионы направляют в Минстрой отчеты о фактически выполненной работе по улучшению жилищных условий, после чего министерство выделяет федеральные средства по общей заявке от субъекта, а не адресно каждому нуждающемуся.

«Реестр позволит оптимально планировать расходы федерального бюджета для каждого льготника. Новый инструмент предотвратит возможные ошибки в заявках и позволит проконтролировать срок и качество исполнения государственных обязательств», — считают в Минстрое.

Проект нормативно-правового акта о создании реестра сейчас находится на согласовании в правительстве, уточнили в ведомстве.