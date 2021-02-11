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Бизнес ,  
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Мутко предложил изменить программу льготной ипотеки

Глава «Дом.РФ» считает, что программу льготной ипотеки под 6,5% нужно продлить, но скорректировать — прекратить в тех регионах, где цены выросли особенно сильно. По его словам, рост цен больше 19% нивелирует эффект от программы

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Гендиректор корпорации «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что, для того чтобы продлить программу льготной ипотеки после 1 июля 2021 года, нужно внести в нее изменения. «Если рекордными темпами выдавать ипотеку на первичный рынок, особенно в той десятке городов, где цены улетели за 20%, то, в принципе, такого эффекта эта антикризисная поддержка не дает», — заявил Мутко в интервью телеканалу РБК.

Глава «Дом.РФ» отметил, что программа льготной ипотеки задумывалась не столько как механизм поддержки застройщиков, сколько как мера для поддержки граждан, у которых упали доходы. «Если кто-то [застройщик или покупатель] перестает получать выгоду от программы, ее нужно либо корректировать, либо закрывать и переводить в меры социальной поддержки», — сказал он. Мутко привел оценки госкорпорации, согласно которым рост цен на жилье более чем на 19% нивелирует выгоду от программы льготной ипотеки для покупателя: «Здесь выигрывают застройщики и банк». По его словам, чтобы продолжить программу, нужно «найти регионы, где сейчас нет такого роста цен, где есть неудовлетворенный спрос».

Мутко отметил, что если в регионах, где существенно выросли цены, прекратить действие программы льготной ипотеки, то застройщики сами начнут снижать цены.

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Фото:Кирилл Кухмарь/ТАСС

Прошлый год стал рекордным для российского ипотечного рынка: было выдано кредитов на сумму 4,3 трлн руб. При этом выдано 345,6 тыс. льготных ипотечных кредитов на сумму более 1 трлн руб. Программа работает с мая 2020 года: государство субсидирует ставки по кредитам выше 6,5% годовых на квартиры в новостройках с первоначальным взносом от 15%. Для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области максимальный размер кредита составляет 12 млн руб., для остальных регионов — 6 млн руб. Изначально программа была рассчитана до 1 ноября 2020 года, но потом была продлена до 1 июля 2021-го.

Рост спроса на ипотеку под влиянием льготной программы привел и к росту цен. Уже по итогам девяти месяцев прошлого года на первичном рынке, по данным ЦБ, они выросли на 10% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

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«Виден рост цен на жилье на первичном рынке, который уже опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку. Своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать формирования пузырей и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья», — говорила в ноябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий российский стройкомплекс, и глава Минстроя Ирек Файзуллин выступали за продление программы, при этом допуская ее корректировку.

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Фото:Михаил Терещенко/ТАСС

В начале февраля глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова говорила, что продлить программу стоит «таргетированно» в тех регионах, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья.

Авторы
Георгий Перемитин, Юлия Прохорова
Виталий Мутко ипотека Дом.РФ
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