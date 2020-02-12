Губернатор сообщил об ответе правительства на просьбу поддержать АвтоВАЗ

Ранее президент АвтоВАЗа направил губернатору Самарской области письмо, в котором просил обратиться в правительство с просьбой о выделении предприятию дополнительно 2,5 млрд руб.

Дмитрий Азаров во время посещения завода ПАО «Автоваз» (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил РБК, что получил от руководства АвтоВАЗа обращения с просьбой оказать содействие в выделении из федерального бюджета дополнительных средств на программу поддержки производства газомоторных автомобилей.

«Мы изложили наше видение ситуации и направили письмо в правительство страны. Мы получили ответ, в котором было сказано, что прямые формы поддержки посредством субсидий будут заменены на конкурсное финансирование лизинговых компаний», — сообщил Азаров.

В среду, 12 февраля, Telegram-канал Baza опубликовал копии письма, которое направил Азарову президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис. В нем он просил губернатора обратиться в правительство с просьбой о выделении предприятию дополнительно 2,5 млрд руб. В сообщении канала отмечалось, что Азаров просьбу выполнил, однако об ответе правительства ничего не известно.

Самарский губернатор пояснил РБК, что окончательное решение по его обращению может быть принято в ближайшее время.