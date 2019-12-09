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General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Единственным владельцем основанной в 2001 году компании останется АвтоВАЗ. Выпуск Niva сперва продолжат под брендом Chevrolet, а затем переведут под бренд Lada.
General Motors GM $35,61 -0,08% Купить

Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа. Последний выкупит у американского партнера 50% акций совместного предприятия и по завершении сделки станет единственным владельцем GM-AVTOVAZ. В перспективе компанию планируется переименовать.

РБК направил запрос представителю GM.

Финансовые условия сделки стороны не раскрывают, однако известно, что, по соглашению между ними, GM-AVTOVAZ будет еще в течение «определенного периода времени» продолжать выпуск и продажу автомобилей Niva под принадлежащим GM брендом Chevrolet. По истечении этого срока машины (Chevrolet Niva является единственной моделью, выпускаемой СП) планируется перевести под бренд Lada.

«В рамках соглашения АВТОВАЗ получит второй классический внедорожник в линейке автомобилей. Предложение NIVA органично дополнит легендарный [внедорожник Lada] 4x4 и поддержит дальнейшее развитие АВТОВАЗа», — прокомментировал сделку заявил президент и генеральный директор АО «АВТОВАЗ» Ив Каракатзанис.

Представитель АвтоВАЗа пояснил РБК, что включение в линейку завода Niva не вызовет «внутреннего каннибализма» классического внедорожника Lada 4x4, так как «у этих автомобилей разные покупатели».

Действующие контракты с поставщиками и дилерскими центрами Niva останутся неизменными в течение переходного периода.

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В 2018 году GM-AVTOVAZ было выпущено 31 тыс. 874 автомобиля Chevrolet Niva, с момента начала производства к этому моменту было продано свыше 701,8 тыс. машин. В том же году было продано, по данным Ассоциации европейского бизнеса, 32 тыс. 949 автомобилей 4x4. В ноябре 2019 года было продано 1950 Chevrolet Niva и 2919 4x4.

АвтоВАЗ, по собственным данным, занимает 21% российского рынка автомобилей в сегменте легковых и легких коммерческих машин. По итогам 2018 года компания впервые за несколько лет вышла в плюс, получив 5,86 млрд руб. чистой прибыли. В январе 2019 года компания Alliance Rostec Auto B.V., совместное предприятие альянса Renault-Nissan и госкорпорации «Ростех», подконтрольное французской Renault, довела свою долю в АвтоВАЗе до 100%, выкупив акции у миноритариев и проведя делистинг с Московской биржи.

Соглашение о создании GM-AVTOVAZ было подписано General Motors, АвтоВАЗом и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в 2001 году. Первоначально двум автопроизводителям в СП принадлежало по 41,61%, а банку — 16,78%. В сентябре 2012 года ЕБРР вышел из состава акционеров GM-АвтоВАЗ, его акции выкупили партнеры, при этом доля каждого в уставном капитале СП выросла до 50%.

В 2015 году, после 20 лет присутствия, GM стала первым автоконцерном, покинувшим Россию. Компания закрыла завод в Санкт-Петербурге и прекратила продажи автомобилей под брендами Opel и Chevrolet, за исключением дорогих моделей. После этого доля в СП с «АвтоВАЗом» оставалась единственным активом GM в России.

Авторы: Евгений Калюков, Тимофей Дзядко
Теги: GM-АвтоВАЗ, АвтоВАЗ
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