General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

Единственным владельцем основанной в 2001 году компании останется АвтоВАЗ. Выпуск Niva сперва продолжат под брендом Chevrolet, а затем переведут под бренд Lada.

Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа. Последний выкупит у американского партнера 50% акций совместного предприятия и по завершении сделки станет единственным владельцем GM-AVTOVAZ. В перспективе компанию планируется переименовать.

РБК направил запрос представителю GM.

Финансовые условия сделки стороны не раскрывают, однако известно, что, по соглашению между ними, GM-AVTOVAZ будет еще в течение «определенного периода времени» продолжать выпуск и продажу автомобилей Niva под принадлежащим GM брендом Chevrolet. По истечении этого срока машины (Chevrolet Niva является единственной моделью, выпускаемой СП) планируется перевести под бренд Lada.

«В рамках соглашения АВТОВАЗ получит второй классический внедорожник в линейке автомобилей. Предложение NIVA органично дополнит легендарный [внедорожник Lada] 4x4 и поддержит дальнейшее развитие АВТОВАЗа», — прокомментировал сделку заявил президент и генеральный директор АО «АВТОВАЗ» Ив Каракатзанис.

Представитель АвтоВАЗа пояснил РБК, что включение в линейку завода Niva не вызовет «внутреннего каннибализма» классического внедорожника Lada 4x4, так как «у этих автомобилей разные покупатели».