Facebook разоблачила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов

Их авторы пытались создавать антизападную повестку в соцсети и в местных СМИ, однако подписчиков у них оказалось немного

Фото: Soeren Stache / Global Look Press

Компания Facebook обнаружила целую группу фейковых аккаунтов, которые связаны, как считают в социальной сети, с российской военной разведкой. Заявление опубликовано на корпоративном сайте Facebook. Также Facebook обнаружила еще две подозрительные сети: одну она связала с Мьянмой и Вьетнамом, другую — с Ираном.

Всего компания заблокировала или удалила 78 аккаунтов в Facebook (и еще четыре в Instagram), 11 страниц и 29 групп. Они велись из России, а содержимое в основном касалось «Украины и других соседних стран», говорится в сообщении.

В частности, владельцы аккаунтов под видом активистов или журналистов связывались с различными политиками и СМИ. Страницы и группы распространяли информацию на русском, английском и украинском языках о межнациональных противоречиях в Крыму, ситуации вокруг крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, российской операции в Сирии, утверждают в Facebook.

Специалисты из аналитической компании Graphika указывают, что наибольшую активность авторы фейков проявляли в 2016–2017 годах, но некоторые аккаунты существовали и до последнего времени, передает Reuters. Изучавший их деятельность глава отдела расследований Graphika Бен Ниммо рассказал, что у фальшивых аккаунтов было всего несколько тысяч подписчиков, однако им все же удалось добиться того, что их сообщения ложились в основу новостей местных СМИ.