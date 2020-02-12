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Facebook разоблачила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов

Их авторы пытались создавать антизападную повестку в соцсети и в местных СМИ, однако подписчиков у них оказалось немного
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Фото: Soeren Stache / Global Look Press

Компания Facebook обнаружила целую группу фейковых аккаунтов, которые связаны, как считают в социальной сети, с российской военной разведкой. Заявление опубликовано на корпоративном сайте Facebook. Также Facebook обнаружила еще две подозрительные сети: одну она связала с Мьянмой и Вьетнамом, другую — с Ираном.

Всего компания заблокировала или удалила 78 аккаунтов в Facebook (и еще четыре в Instagram), 11 страниц и 29 групп. Они велись из России, а содержимое в основном касалось «Украины и других соседних стран», говорится в сообщении.

В частности, владельцы аккаунтов под видом активистов или журналистов связывались с различными политиками и СМИ. Страницы и группы распространяли информацию на русском, английском и украинском языках о межнациональных противоречиях в Крыму, ситуации вокруг крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, российской операции в Сирии, утверждают в Facebook.

Специалисты из аналитической компании Graphika указывают, что наибольшую активность авторы фейков проявляли в 2016–2017 годах, но некоторые аккаунты существовали и до последнего времени, передает Reuters. Изучавший их деятельность глава отдела расследований Graphika Бен Ниммо рассказал, что у фальшивых аккаунтов было всего несколько тысяч подписчиков, однако им все же удалось добиться того, что их сообщения ложились в основу новостей местных СМИ.

Эксперты Стэнфорда заявили о провале операции ГРУ в Facebook
Политика

Помимо этого, пользователи аккаунтов, которые изображали из себя журналистов, брали интервью у людей, оппозиционно настроенных по отношению к российской власти, вынуждали их делать неосторожные комментарии, а дальше распространяли их в Сети, добавил представитель Graphika. «Задачей было создавать прокремлевскую и антизападную повестку дня», — заявил Ниммо.

В ноябре прошлого года эксперты интернет-обсерватории Стэнфордского университета заявили, что подконтрольные ГРУ аккаунты пытались оказывать влияние на настроения пользователей Facebook в США, однако серьезного успеха они не добились. По их словам, в военной разведке мало заботились о виральности размещаемой в Facebook информации, а потому публикуемые записи оставались практически незамеченными.

«Хотя ГРУ проводило операции в Facebook, оно либо не рассматривало максимизацию вовлечения социальной аудитории в качестве приоритета, либо не имело возможности для этого. Напротив, оно, похоже, строило свою работу так, чтобы достигать результата другими способами», — отмечалось в отчете.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Facebook, ГРУ
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