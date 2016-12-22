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Проект по вывозу мусора по железной дороге начнется с Сочи и Геленджика
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Проект по вывозу мусора по железной дороге начнется с Сочи и Геленджика
«Мусорное» дело, 12 фев, 17:42
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Проект по вывозу мусора по железной дороге начнется с Сочи и Геленджика
Проект по вывозу мусора по железной дороге, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, планируется распространить на черноморское побережье Краснодарского края. Самая тяжелая ситуация в Сочи, отметили разработчики проекта
Фото: Сергей Вершинин / Интерпресс / ТАСС

Пилотный проект РЖД по вывозу мусора из крупных городов может быть реализован на курортах Краснодарского края, рассказал РБК гендиректор ЗАО «Отраслевой центр внедрения новой техники и технологий» (ОЦВ, входит в структуру РЖД) Юрий Тыртышов. ОЦВ реализует пилотный проект вывоза мусора по железной дороге.

«Мы провели совещание с руководством Краснодарского края, по его итогам главам городов черноморского побережья было дано поручение подобрать площадки, где можно было бы организовать первичную приемку, сортировку и переработку отходов с последующим вывозом по железной дороге», — уточнил Тыртышов.

По его словам, это будет пилотный проект, который потом можно распространить на другие города Краснодарского края.

«В Сочи, Туапсе, Геленджике самая тяжелая ситуация с мусором. В рамках Сочинского экономического форума, который будет проходить 15–16 февраля, мы будем встречаться с представителями администраций курортных городов, чтоб договориться о более плотной работе», — сказал РБК Тыртышов.

Представитель пресс-службы администрации Сочи подтвердил наличие проблемы с вывозом отходов. По его словам, действующий в городе мусоросортировочный комплекс не справляется с поступающими потоками отходов: образуются навалы, которые в жаркую погоду возгораются.

«Мусор складируется прямо в центре города на площадке для временного размещения, откуда постепенно вывозится на автомобилях на полигон в Белореченск, за 250 км от Сочи», — рассказал РБК председатель комитета по вопросам использования природных ресурсов и экологической безопасности Законодательного собрания Краснодарского края Андрей Булдин.

Половина пути до Белореченска проходит вдоль моря, по серпантинному шоссе, которое перегружено, другая половина — через горы. Путь мусоровоза от Сочи до полигона и обратно занимает не менее суток, уточнил Булдин.

Летом 2017 года компания «РТ-Инвест» (дочернее предприятие корпорации «Ростех») выступила с инициативой построить мусоросжигательный завод под Сочи, в районе Лазаревского. Как сказано в презентации, направленной в адрес вице-премьера Александра Хлопонина (есть в распоряжении РБК), мусор на завод будут доставлять из Сочи, Туапсе, Геленджика и Горячего Ключа, в том числе по морю — в брикетах.

Как сообщал ранее РБК, ЗАО «Отраслевой центр внедрения новой техники и технологий» и госкорпорация ВЭБ разработали план оказания услуг по приему, переработке, загрузке, выгрузке и утилизации отходов железнодорожным транспортом из городов-миллионников на удаленные региональные полигоны.

Представитель РЖД подтвердил РБК, что совместно с Минприроды, властями регионов и компаниями — операторами по сбору и утилизации отходов РЖД ведут проработку проекта по вывозу мусора из крупных городов на полигоны в отдаленных регионах страны по железной дороге.

Автор: Юрий Завьялов.
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