Общество⁠,
0

Экс-главу правления «Локомотива» заподозрили по делу о заказных убийствах

ТАСС: экс-глава совета директоров ФК «Локомотив» связан с заказными убийствами
Экс-глава совета директоров московского «Локомотива» Липатов фигурирует в деле о заказных убийствах. Сам он с весны прошлого года находися под арестом. Его подозревают в найме людей для убийства главы юрфирмы «Инюрконсалт»
Сергей Липатов
Сергей Липатов (Фото: Владимир Астапкович / ТАСС)

Бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив» Сергей Липатов фигурирует в уголовном деле о заказном убийстве миллиардера Валерия Цимбаева. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на материалы следствия.

«Судом удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования по данному уголовному делу в отношении фигурантов уголовного дела, а именно Липатова С.В, Рамазанова О.Д., Цимбаева В.М.», — сказано в документе.

По данным «РИА Новости», Липатова и Цимбаева арестовали в апреле 2025 года, Рамазанова поместили под стражу в ноябре 2024-го.

Следствие полагает, что Липатов заплатил за убийство директора юридической фирмы «Инюрконсалт», советника министра путей сообщения России Александра Фоминова. Сам Липатов вину не признает.

Цимбаева, в свою очередь, связывают с попыткой убийства экс-советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина в 2003 году, писал ранее ТАСС. В него стреляли из автомата в Токмаковом переулке Москвы. Мужчина получил три огнестрельных ранения, но выжил. Рамазанова следствие называло заказчиком преступлений.

РБК обратился за комментарием в Следственный комитет России и к Сергею Липатову.

Экс-главу совета директоров ФК «Локомотив» заподозрили в крупной растрате
Бизнес
Сергей Липатов. 2010 год

Помимо председательства в совете директоров столичного футбольного клуба «Локомотив», Сергей Липатов с 2002 по 2010 год был президентом, а затем и членом совета директоров оператора связи «Транстелеком». После этого он вошел в совет директоров Межтрастбанка. В январе 2016 года Центробанк отозвал лицензию у этой кредитной организации. Регулятор объяснил это проведением в банке высокорискованной кредитной политики и сомнительных транзитных операций в крупных объемах.

В 2017-м Липатов стал фигурантом дела о растрате в особо крупном размере. Его заподозрили в хищении средств вкладчиков Межтрастбанка. Долгое время Липатов проходил по делу как свидетель, писал «Коммерсант», но все изменилось, когда показания против него дали бывшие вице-президенты банка Игорь Цибульский и Дмитрий Редькин, заключившие досудебное соглашение с прокуратурой. Однако следствие так и не собрало доказательства его причастности к хищениям, в итоге уголовное преследование в отношении Липатова было прекращено.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
При участии
Анастасия Серова
уголовное дело убийства расследования Сергей Липатов Локомотив
