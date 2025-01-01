Теперь с Румынией и Болгарией: какие страны вошли в Шенгенскую зону

С 1 января не будет погранконтроля на сухопутных границах Болгарии и Румынии со странами Шенгенской зоны. Какие страны теперь входят в Шенген — в инфографике РБК

С 1 января отменен пограничный контроль на сухопутных границах между Болгарией и Румынией и странами Шенгенской зоны. Об этом в Европейском совете объявили 12 декабря. «Тем, кто приедет домой на каникулы, будет гораздо легче уезжать обратно», — заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, когда решение было принято.

С 31 марта 2024 года Болгария и Румыния стали частичными участниками Шенгенского соглашения — погранконтроль был отменен на морских и воздушных границах. Снятие ограничений не распространялось на речные погранпункты на границе между этими двумя странами.

Полную отмену пограничного контроля почти два года блокировала Австрия, власти которой опасались проникновения в ЕС нелегальных мигрантов. В начале декабря глава австрийского МВД заявил, что страна снимет вето на расширение Шенгенского соглашения, отметив, что «мигранты больше не проходят» на территорию Шенгена.

Страны являются членами Евросоюза с 2007 года и были готовы на отмену погранконтроля с Шенгенской зоной с 2011 года, однако 13 лет их вступление блокировали страны ЕС. С 1 апреля Болгария и Румыния начали выдавать россиянам единые шенгенские визы.