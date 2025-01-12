Event-менеджеры назвали самых востребованных на корпоративах артистов

Организаторы мероприятий отмечают, что современные молодежные исполнители в меньшей степени пользуются спросом для участия в корпоративах. Среди наиболее востребованных артистов — Леонид Агутин, Баста, Полина Гагарина и «Иванушки»

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) и певица Zivert (Юлия Зиверт) (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Наиболее востребованными артистами на корпоративах сезона 2024-2025 стали рэпер Баста, а также Zivert, Леонид Агутин, Полина Гагарина и Анна Асти, сообщили опрошенные РБК представители event-рынка.

В Toras Events хедлайнерами на корпоративах были Григорий Лепс, Анна Асти, Полина Гагарина, Люся Чеботина, Zivert, а также группа «Руки Вверх», рассказал РБК владелец агентства Тарас Зобнин. «Это хедлайнеры первого эшелона», — считает он. «Иванушки» уже у нас приблизились к первому эшелону с недавних пор, потому что цена очень сильно на них подросла, в пять раз», — добавил Зобнин. Во втором эшелоне, по его словам, Егор Крид и артист Jony.

В топе рейтинга event-агентства Big Jack оказались Леонид Агутин, Антон Беляев, Zivert, Баста, а также группы «Ночные снайперы» и «Звери», — сказал РБК генеральный директор компании Николай Андреев.

Один из собеседников на event-рынке назвал самым высокооплачиваемым коллективом группу «Ленинград»: «Рекорд в этом году по гонорару у нас попросил «Ленинград». Они озвучили цифру $250 тыс. Не знаю, с чем это было связано, но цена вот была такая», — сообщил он. Валерий Меладзе, по его информации, может выступить за 15 млн рублей, а самые высокооплачиваемые звездные ведущие на новогодних корпоративах из Comedy Club. Их стоимость начинается от 10 млн рублей.

Пятерка самых востребованных артистов на новогодние корпоративы в этом году представлена Леонидом Агутиным, группой «Руки Вверх!», Анной Асти, Бастой и группой «Иванушки International», говорил РБК в конце 2024 года директор ряда крупных российских исполнителей и глава компании «Империя музыки» Табриз Шахиди. Высоким спросом, как утверждает Шахиди, пользуются также Zivert, Shaman, Владимир Пресняков, Григорий Лепс, Сосо Павлиашвили и Полина Гагарина.

Современные популярные молодежные исполнители в меньшей степени пользуются спросом для участия в корпоративах, сказал РБК генеральный директор Moscow event Роман Яковлев. По его мнению, наиболее интересны артисты, хорошо известные аудитории.

Генеральный директор event-агентства Big Jack Николай Андреев, рассказывая об особенностях ценообразования, объяснил, что финальная цена в том числе складывается из гонорара и технического райдера.

«Часто бывает такая ситуация, что технический райдер у группы здоровый, например, 15 музыкантов. И если мы поставим необходимую для их выступления сцену, то просто не остается места в зале для гостей. Поэтому бывает, что деньги есть, коллектив есть, дата свободная есть, но просто группа физически не влезает», — отметил он.

Вторая проблема, по мнению Андреева, это стоимость бытового райдера: «Был у нас случай, когда группу надо было довести до Питера, и получалось, что бытовой райдер: всем купить бизнес-классы, вип-трансферы, еще обязательно условие было ночевку в пятизвездочном отеле, а там еще это по датам совпало с важным мероприятием в Питере. И получилось, что бытовой райдер группы был многократно больше, чем гонорар группы», — объяснил Николай Андреев.

Он также добавил, что event-агентства предлагают артистов, с которыми, раньше работали, а также тех, у кого хорошая, устоявшаяся репутация. «Есть хороший артист, но у него, к сожалению, какой-нибудь не очень адекватный менеджер, который будет очень усложнять жизнь», — объяснил Андреев одну из причин отказа от выступления отдельных артистов или коллективов.

В 2023 году в топ запросов на новогодние корпоративы вошли Shaman, Диана Арбенина, Тимати и тарологи, такую статистику РБК предоставили в Национальной ассоциации организаторов мероприятий. А лидерство среди запросов было у Леонида Агутина и Полины Гагариной.