МВД на Кубани начало проверку из-за сцены секса в новогоднем спектакле в ДК

На Кубани начали проверку из-за детей на спектакле для взрослых

Постановку «Чудеса там, где в них верят» показали в ДК «Шабельский» в Щербиновском районе 31 декабря. На ней оказались дети. В одной из сцен Дед Мороз и Снегурочка имитируют секс за ширмой. Глава поселения и коллектив ДК уволились

Фото: volyakolesnikova / Telegram

Полиция Краснодарского края начала проверку после новогоднего спектакля с эротической сценой в местном ДК, на котором присутствовали дети. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД.

«В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками ОМВД России по Щербиновскому району выявлена видеозапись театральной постановки новогоднего спектакля с имитацией интимной сцены, зрителями которого стали несовершеннолетние», — говорится в сообщении.

Видео, о котором идет речь, опубликовал телеграм-канал Kub Mash. На нем показан фрагмент постановки с пометкой «18+» под названием «Чудеса там, где в них верят», в котором Дед Мороз и Снегурочка имитируют секс за ширмой. Представление показали в ДК «Шабельский» в Щербиновском районе 31 декабря.

Изначально постановка задумывалась только для взрослых, о чем было указано в афише, но некоторые пришли на него с детьми, пишет канал.

Из-за скандала коллектив ДК, включая директора, уволился. В отставку подал также глава Шабельского сельского поселения Михаил Игнатенко по собственному желанию, депутаты совета поселения единогласно приняли его отставку, сообщает местная администрация в соцсети «ВКонтакте». Прокуратура также проводит проверку.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД Краснодарского края, прокуратуру и пресс-службу губернатора.