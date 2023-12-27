Школа в Находке объяснила номер на утреннике с физруком в образе Снегурочки

Школа в Находке объяснила номер на сцене с физруком в образе Снегурочки

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Администрация школы в приморском городе Находка ответила на жалобу о том, что на утреннике в начальной школе учитель физкультуры исполнил роль Снегурочки.

Руководство учебного заведения объяснило, что в школе проходила «Маскарадница» — традиционное мероприятие на Новый год. «Учителя и дети в этот день приходят в карнавальных костюмах, на всех переменах звучит новогодняя музыка, проводятся конкурсы», — отметили в администрации школы.

Учитель физкультуры исполнил роль Волка из мультфильма «Ну, погоди!» в костюме Снегурочки и поздравил детей с праздником.

«Никакого подтекста и злого умысла в сюжете с героями мероприятия мы не преследовали. Единственная наша цель — порадовать, повеселить детей и приукрасить наши школьные будни», — заключили в руководстве учебного заведения.

Ранее одна жительница города Находка в Приморском крае пожаловалась губернатору региона Олегу Кожемяко на учителя физкультуры школы № 26, который на утреннике в младших классах сыграл Снегурочку, сообщает портал Vladivostok1.

Возмущение вызвало то, что героиню женского пола играл мужчина. «О каких ценностях семейных может идти речь, если Снегурочку-переростка играет парень. Дети пришли в шоке», — написала она. Жительница пожаловалась, что ни Минкультуры, ни Минобразования Приморья «не реагируют» на ситуацию.

В обращении к губернатору она попросила прокуратуру отреагировать на утренник.

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Как рассказала корреспонденту Vladivostok1 одна из родительниц, традиции проводить «Маскарадницу» не один год, и все дети очень рады празднику.

«Кому-то такие концерты помогут стать актерами. <...> А вот если кто-то видит злой умысел в подобном, мне его жаль», — отметила собеседница издания.

Телеграм-канал «Город N. Новости Находки» уточнил, что вместе со Снегурочкой-физруком была школьница в костюме Деда Мороза, но у родителей к ее переодеванию «претензий почему-то не возникло».