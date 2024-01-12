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Умер основатель Московской биеннале Иосиф Бакштейн

Умер основатель Московской биеннале современного искусства Иосиф Бакштейн
78-летний Бакштейн организовал первую Московскую биеннале современного искусства в 2005 году. Последняя выставка состоялась в 2019-м, в 2022-м девятую биеннале отменили по требованию Минкультуры. Бакштейн скончался после болезни
Иосиф Бакштейн
Иосиф Бакштейн (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

В Лондоне после продолжительной болезни умер основатель Московской биеннале современного искусства, искусствовед Иосиф Бакштейн, сообщается в телеграм-канале выставки.

«Последние дни он провел в больнице, но врачи уже не были в состоянии победить болезнь», — сказано в сообщении.

Искусствовед работал в российской столице, но жил в британской, поскольку его жена — англичанка Кэти Дипвел — и сын проживали там.

Бакштейну было 78 лет. Он родился 21 сентября 1945 года в Москве. В 1968 году окончил Московский институт электронного машиностроения (МИЭМ). Но признание он получил как искусствовед. «Иосиф Бакштейн был одним из тех, кто превратил первые десять лет XXI века Москвы в фейерверк мирового современного искусства», — отметили в сообщении биеннале. Бакштейн говорил, что «вникать в смысл» искусства начал в 1970-е.

Второе высшее образование он получил по специальности «социология культуры и искусства». В 1985 году стал кандидатом философских наук.

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Фото:moscowbiennale.art

С 1991 года руководил Институтом проблем современного искусства. Также был заместителем генерального директора Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО и заведующим сектором современной художественной культуры Российского института культурологии.

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Первую Московскую биеннале современного искусства Бакштейн провел в 2005 году. К этому времени у него уже был опыт в организации подобных мероприятий: в 1999-м на Венецианской биеннале он был куратором российского павильона, до этого работал с другими выставками, некоторые из них проходили в не совсем типичных для этого местах: в 1988-м одна из них состоялась в бане, в 1992-м — в Бутырской тюрьме. Всего же Бакштейн курировал свыше 30 выставок.

Последняя Московская биеннале прошла в 2019 году. Девятую по счету выставку в 2022-м отменили за несколько дней до открытия по требованию Минкультуры. Она должна была пройти в Третьяковской галерее, однако ведомство заявило об отмене выставки «из-за несоответствия уровня нескольких экспонатов статусу этой площадки — государственного музея федерального значения».

В пресс-службе биеннале заявили, что с «министерством не спорят», однако организаторы и художники не могли «не возразить ужасающей формулировке причины отмены».

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
биеннале современное искусство искусствовед выставки
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