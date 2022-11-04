Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 60,61 (-0,31) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 62,1 (+0,48) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Путин заявил, что Запад очень умело подносил фитиль к распаду России Политика, 17:02
Организаторы ответили властям на закрытие биеннале современного искусства Общество, 16:58
Губернатор Курской области сообщил об обстреле двух поселков Политика, 16:48
Чемпион WBA Бивол перевесил непобежденного соперника перед титульным боем Спорт, 16:39
Встреча Путина с российскими историками. Прямая трансляция Политика, 16:36
Российский авторынок в 2022 году: чего ждать покупателям и дилерам РБК и Авто.ру, 16:32
Ученица Плющенко выиграла второй подряд этап Гран-при Спорт, 16:28
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин приравнял добровольцев к военнослужащим со всеми льготами Политика, 16:22
Как выглядят протесты в Бразилии после проигрыша Болсонару. Видео Политика, 16:15
Путин заявил, что в Европе украинцы просят скидки, а в России — работу Политика, 16:14
«Спартак» потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ Спорт, 15:52
Как подготовить машину к холодному сезону: семь полезных лайфхаков РБК и Nokian Tyres, 15:46
КХЛ оштрафовала тренера «Сибири» за неприличный жест во время матча Спорт, 15:37
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:33
Общество ,  
0 

Организаторы ответили властям на закрытие биеннале современного искусства

Организаторы биеннале: мы против «ужасающей формулировки» Минкульта по закрытию выставки
IX Московская международная биеннале была отменена по решению Минкульта накануне из-за «несоответствия уровня нескольких экспонатов» статусу Третьяковской галереи. Организаторы не согласились с формулировкой отмены
Фото: moscowbiennale.art
Фото: moscowbiennale.art

Организаторы и художники IX Московской международной биеннале современного искусства не станут оспаривать решение Министерства культуры о закрытии выставки, однако они не согласны с формулировкой его причины. Об этом сообщила пресс-служба биеннале.

Экспозицию должны были открыть 7 ноября в Третьяковской галерее, однако вечером 3 ноября Минкультуры сообщило об отмене выставки «из-за несоответствия уровня нескольких экспонатов статусу этой площадки — государственного музея федерального значения».

В пресс-службе биеннале заявили, что с «министерством не спорят», однако организаторы и художники «не могут не возразить ужасающей формулировке причины отмены».

Организаторы подчеркнули, что в биеннале должны были участвовать 27 российских художников, среди которых Александр Купалян из Москвы и Анастасия Дейнека из Донецка, которые две недели рисовали «мирное небо, как нашу общую молитву о мире и покое».

«Нам шанса не дали. Особенно жаль, что Москва не увидит работы художниц из Донецка и Луганска. Настя Дейнека помимо общей работы с Сашей Купаляном в своем зале повторила «Ангела Донбасса, которого нарисовала впервые на стене разбомбленного 1 июня 2022 г. детского садика. и видео с ее работами на стенах Донецка мы повесили рядом», — указали организаторы.

В сообщении пресс-службы Минкультуры по поводу отмены биеннале говорилось, что руководство фонда «Биеннале современного искусства» не выполнило ряд договорных обязательств, в том числе нарушило сроки монтажа выставки и не представило необходимые документы, «что в свою очередь влечет за собой нарушение техники пожарной безопасности».

Читайте на РБК Pro
Как в 1980-х: почему пик доллара может быть ближе, чем считает рынок
Почему доверительные отношения с детьми нужно создавать с младенчества
Студенческая иммиграция: как выбрать страну, вуз и начать действовать
Среди бизнесменов много людей с СДВГ. Как это может навредить бизнесу

«Третьяковская галерея — сокровищница русского искусства. Желание провести проект именно здесь, а не на частной или корпоративной площадке должно сопровождаться ответственностью за художественный и этический контекст выставки. Это требует уважения как к уникальному музейному собранию Третьяковской галереи, так и ее многочисленным ценителям, гражданам нашей страны», — добавили в ведомстве.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Евгения Стогова
Москва современное искусство Минкультуры Выставка
Материалы по теме
Глава Третьяковки — о выставках в Европе и музее во Владивостоке
Технологии и медиа
В Петербурге объяснили ограничение доступа к выставке о боях за Мариуполь
Политика
Эрмитаж объявил мораторий на выставки в США и Европе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter