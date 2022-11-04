Организаторы ответили властям на закрытие биеннале современного искусства

Организаторы биеннале: мы против «ужасающей формулировки» Минкульта по закрытию выставки

IX Московская международная биеннале была отменена по решению Минкульта накануне из-за «несоответствия уровня нескольких экспонатов» статусу Третьяковской галереи. Организаторы не согласились с формулировкой отмены

Фото: moscowbiennale.art

Организаторы и художники IX Московской международной биеннале современного искусства не станут оспаривать решение Министерства культуры о закрытии выставки, однако они не согласны с формулировкой его причины. Об этом сообщила пресс-служба биеннале.

Экспозицию должны были открыть 7 ноября в Третьяковской галерее, однако вечером 3 ноября Минкультуры сообщило об отмене выставки «из-за несоответствия уровня нескольких экспонатов статусу этой площадки — государственного музея федерального значения».

В пресс-службе биеннале заявили, что с «министерством не спорят», однако организаторы и художники «не могут не возразить ужасающей формулировке причины отмены».

Организаторы подчеркнули, что в биеннале должны были участвовать 27 российских художников, среди которых Александр Купалян из Москвы и Анастасия Дейнека из Донецка, которые две недели рисовали «мирное небо, как нашу общую молитву о мире и покое».

«Нам шанса не дали. Особенно жаль, что Москва не увидит работы художниц из Донецка и Луганска. Настя Дейнека помимо общей работы с Сашей Купаляном в своем зале повторила «Ангела Донбасса, которого нарисовала впервые на стене разбомбленного 1 июня 2022 г. детского садика. и видео с ее работами на стенах Донецка мы повесили рядом», — указали организаторы.

В сообщении пресс-службы Минкультуры по поводу отмены биеннале говорилось, что руководство фонда «Биеннале современного искусства» не выполнило ряд договорных обязательств, в том числе нарушило сроки монтажа выставки и не представило необходимые документы, «что в свою очередь влечет за собой нарушение техники пожарной безопасности».

«Третьяковская галерея — сокровищница русского искусства. Желание провести проект именно здесь, а не на частной или корпоративной площадке должно сопровождаться ответственностью за художественный и этический контекст выставки. Это требует уважения как к уникальному музейному собранию Третьяковской галереи, так и ее многочисленным ценителям, гражданам нашей страны», — добавили в ведомстве.