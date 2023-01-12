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В Петербурге приговорили авторов «Спецназ шоу» за гибель зрителя под БТР

Суд в Петербурге приговорил авторов «Спецназ шоу» из-за гибели зрителя под колесами БТР
На военном шоу под Санкт-Петербургом погиб 38-летний зритель, на него наехал БТР-80. Суд приговорил организаторов к трем годам заключения в колонии, они возглавляли патриотическую организацию «Красная Звезда»
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Санкт-Петербурге Красносельский районный суд приговорил организаторов «Спецназ шоу» к лишению свободы из-за гибели зрителя, которого переехал БТР-80, сообщила в телеграм-канале объединенная пресс-служба судов.

ЧП произошло в конце ноября 2020 года в Красном Селе, организаторами шоу выступили учредитель молодежной военно-патриотической организации «Красная Звезда» Павел Бараненко и капитан запаса, председатель «Красной Звезды» Александр Торопов, исполнителем — Алексей Кисилев, «имеющий опыт в привлечении клиентов для праздничных мероприятий».

По данным суда, у Бараненко «возник умысел на незаконное осуществление коммерческой деятельности по проведению мероприятий в военном стиле с использованием самоходных машин (списанных образцов военной техники)», после чего они с Тороповым наняли инструкторов, не знавших о преступном умысле организаторов, и нашли макеты стрелкового вооружения, в том числе автомат АК-74, БТР-80, гусеничный тягач ГТУ-1, макет танка Т-54 и другие виды самоходных машин. В ходе мероприятия Торопов, управляя БТР-80, задавил одного из зрителей, после чего тот умер, установил суд.

Бараненко и Торопов не признали вину, а Кисилев согласился с доводами обвинения. Последний получил 2,5 года условно с испытательным сроком в три года, остальные — по три года в колонии общего режима. Их обвиняли по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (а, в ч. 2 ст. 238 УК).

Погибшему было 38 лет. На месте проведения «Спецназ шоу» регулярно перед этим проходили исторические фестивали военной реконструкции, однако власти Красносельского района и сообщества местных реконструкторов не анонсировали никаких событий на день, когда погиб человек.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
БТР Санкт-Петербург спецназ приговор Красная звезда
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