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Умер «гитарный бог» Джефф Бек

Британский гитарист Джефф Бек умер на 79 году жизни
Беку, который пришел в Yardbirds на смену Эрику Клэптону, было 78 лет, он умер 10 января. Незадолго до смерти гитарист заразился бактериальным менингитом, сообщили его представители
Фото: jeffbeck.com
Фото: jeffbeck.com

Британский гитарист Джефф Бек, которого Rolling Stone называет «гитарным богом», умер 10 января на 79-м году жизни, сообщение об этом появилось на сайте музыканта.

«После неожиданного заражения бактериальным менингитом он вчера мирно ушел из жизни», — говорится в заявлении. Сообщение опубликовано 11 января.

Бек родился в 1944 году в Лондоне, пишет Guardian. В детстве он пел в церковном хоре, а в подростковом возрасте начал играть на гитаре. Первой группой, куда вступил музыкант, была Screaming Lord Sutch. Затем один из основателей Led Zeppelin Джимми Пейдж пригласил его в коллектив Yardbirds, где Бек заменил гитариста Эрика Клэптона. Бек был участником группы на протяжении 20 месяцев, при нем коллектив выпустил альбом Yardbirds 1966 года и сингл № 3 Shapes of Things. В том же году Бек покинул группу.

В 1968 году Бек выпустил свой первый сольный альбом Truth, куда вошли композиции в жанре блюз и хард-рок. После этого музыкант создал группу
The Jeff Beck Group, с которой спустя год выпустил сборник Beck-Ola.

Впоследствии Бек попал в аварию и получил травму головы. К 1970 году музыкант восстановился после нее и пересобрал группу. С ней он выпустил еще два альбома — Rough and Ready (1971) и Jeff Beck Group (1972) в жанре джаз-фьюжн, благодаря которому музыкант обрел известность.

В середине 70-х Бек съездил в турне с джаз-рок-группой Mahavishnu Orchestra. Под впечатлением от него он создал альбом Blow, By Blow, а том же жанре. Пластинка получила платиновый статус и заняла 4-ю строчку в американском хит-параде. Guardian называет этот альбом самым коммерчески успешным сборником Бека.

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Позднее музыкант выпустил еще несколько альбомов, в том числе Wired (1976) и There and Back (1980). В 1980-х годах он начал работать менее интенсивно, так как страдал от звона в ушах, пишет газета. В 1985 и 1989 годах Бек выпустил еще два сборника — Flash и Jeff Beck's Guitar Shop, ставший его последним сольным альбомом. Впоследствии гитарист переориентировался на жанры поп- техно- и электронную музыку.

Бек сотрудничал с такими артистами, как Джон Бон Джови, Кейт Буш и Роджер Уотерс, Келли Кларксон и Джонни Депп. Свой последний альбом «18» он выпустил совместно с Деппом в 2022 году.

Бек получил в общей сложности восемь премий Грэмми и попал в Зал славы рок-н-ролла.

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