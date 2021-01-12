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В Госдуме предложили компенсировать незаконное задержание деньгами

В законопроекте предлагается убрать неопределенность в правовой практике, чтобы незаконно задержанные имели право требовать через суд компенсацию морального вреда. Автор документа утверждает, что сейчас суды часто не учитывают его
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Госдуму внесли законопроект, предполагающий денежную компенсацию за моральный вред, нанесенный незаконно задержанным на 48 часов. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты.

Автором проекта выступила депутат от «Единой России» Наталья Костенко. Она предлагает внести поправки в статьи Гражданского кодекса №1070 и 1100.

Как пишет Костенко в пояснительной записке к законопроекту, административное задержание на срок до 48 часов является наиболее распространенной мерой, посягающей на права и свободы человека.

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Фото:Матыцин Валерий / ТАСС

«Даже незначительное по времени ограничение свободы является вмешательством в свободу и личную неприкосновенность, право на которые охраняется положениями Конституции», — утверждает автор.

Депутат сообщает, что Конституционный суд признает право людей, которых подвергли административному задержанию, требовать компенсации морального вреда. Но на практике суды не всегда учитывают позицию КС, ссылаясь на отсутствие в законах прямого указания на это.

Чтобы устранить неопределенность в законодательстве, Костенко предлагает внести соответствующие поправки в Гражданский кодекс. В проекте документа не указан конкретный размер компенсации, там только прописана возможность их получения.

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В ноябре 2019 года опрошенные Ассоциацией юристов россияне сообщили, что размер компенсации за боль и страдания в связи с потерей здоровья или близких должен составляет в среднем 8,77 млн руб. На практике средний размер компенсации подобного морального вреда составляет 82 тыс. руб.

Дороже всего респонденты оценили возмещение морального ущерба в случае гибели единственного ребенка в семье — 17,11 млн руб. При тяжелой травме и потере способности двигаться граждане посчитали справедливой выплату в 15,63 млн руб.

Автор
Михаил Котляр
законопроект компенсация моральный вред задержание
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