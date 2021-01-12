В Госдуме предложили компенсировать незаконное задержание деньгами
В Госдуму внесли законопроект, предполагающий денежную компенсацию за моральный вред, нанесенный незаконно задержанным на 48 часов. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты.
Автором проекта выступила депутат от «Единой России» Наталья Костенко. Она предлагает внести поправки в статьи Гражданского кодекса №1070 и 1100.
Как пишет Костенко в пояснительной записке к законопроекту, административное задержание на срок до 48 часов является наиболее распространенной мерой, посягающей на права и свободы человека.
«Даже незначительное по времени ограничение свободы является вмешательством в свободу и личную неприкосновенность, право на которые охраняется положениями Конституции», — утверждает автор.